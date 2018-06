Abogados recomiendan a inmigrantes seguir los consejos antes de acudir a USCIS.

Nacional

Activistas y abogados recomienda a los portadores de “green card” aplicar por la ciudadanía una vez que cumplieron su periodo de estancia en el país, el cual puede variar, pero mínimo son cinco años.

Sin embargo, hay aspectos que todos los inmigrantes con Residencia Legal Permanente deben evitar, a fin de que sus procesos ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) sea menos complicado.

1. La estancia en el país.- La Ley Migratoria indica que una persona que desea aplicar por la ciudadanía debe permanecer al menos cinco años en el país, pero esa interpretación dependerá también del oficial migratorio, ya que algunas personas salen de viaje y “rompen” con ese ciclo. La ley especifica: “(La) ausencia de más de seis meses (pero menos de un año)… durante el período para el cual se requiere residencia continua rompe la continuidad de dicha residencia. Esto incluye cualquier ausencia que tenga lugar antes de presentar la solicitud de naturalización o entre la presentación y la admisión del solicitante a la ciudadanía”. Por ello, los expertos señalan que si la intención es aplicar a la ciudadanía se mantenga el tiempo continuo como marca la norma.

2. El uso de drogas.- El uso de drogas puede ser un motivo para negar la ciudadanía a una persona. “Sí, una persona que es condenada o que confiesa usar drogas ilegales o que está determinada a ser un usuario o adicto a las drogas podría ser considerada no elegible para el ajuste de estado (migratorio)”, indicó Katie Tichacek, portavoz de USCIS al ser cuestionadas sobre apectos que afectan a inmigrantes.

3. Portar armas y/o cometer un delito.- Abogados indican que no es imposible que un portador de “green card” que haya cometido algún delito menor pueda obtener la ciudadanía, pero deberán especificar la información a su defensor, a fin de que planee la estrategia correspondiente. NO ES BUENA IDEA mentir durante este proceso, ya que en caso de obtenerse la ciudadanía, el inmigrante podría perderla, indicaron expertos de Abogados de Nueva York para el Interés Publico (New York Lawyers for the Public Interest/NYLPI, en inglés).

Los expertos también sugieren que los inmigrantes mantengan en orden sus deberes como residentes en EEUU, incluyendo el pago de impuestos y el respeto a las normas del país.