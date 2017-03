Por Hugo Laveen

Chandler, AZ.— Tres adolescentes han sido acusados formalmente en un incidente relacionado con novatadas en la Escuela Secundaria Hamilton en Chandler.

El jueves 30 de marzo, la Oficina del Procurador del Condado de Maricopa presentó cargos criminales contra tres adolescentes por incidentes basados en una investigación de la policía de Chandler sobre ‘novatadas’ en la escuela secundaria.

Un joven de 17 años está siendo acusado como adulto de agresión sexual, secuestro y agresión agravada. Dos jóvenes de 16 años fueron acusados de secuestro, asalto agravado y agresión en un tribunal de menores.

Los fiscales en el caso han pedido al tribunal que considere la posibilidad de transferir a los adolescentes al sistema de adultos.

Se está investigando aún más el envío de un sospechoso de 15 años. La policía de Chandler sigue investigando y está estudiando la posibilidad de más víctimas.

El incidente trascendió el miércoles, después de que seis estudiantes fueron arrestados en relación con el caso de novatadas. El caso involucró múltiples víctimas, según el Departamento de Policía de Chandler.

Cinco de esos sospechosos asisten a la High School secundaria de Hamilton cerca de la avenida de Arizona y de la carretera de Ocotillo. El sexto sospechoso es un estudiante de la Escuela de Aprendizaje Chief Hill, cerca de las carreteras Frye y Cooper. Todos los sospechosos y las víctimas son jugadores de fútbol actuales o antiguos de Hamilton High School, dijo la policía.

El jueves, el Distrito Escolar Unificado de Chandler publicó la siguiente declaración:

“El Distrito continúa cooperando con el Departamento de Policía de Chandler en su investigación que resultó en arrestos de ayer de cinco estudiantes de Hamilton Si alguien más tiene información que puede ser útil para esta investigación, el Distrito se une al instante de contactar al Departamento de Policía de Chandler inmediatamente en 480) 782-4130.

En este momento, el Distrito no tiene acceso a toda la información que el Departamento de Policía de Chandler ha reunido en su investigación. Pero una vez que el Departamento de Policía de Chandler haya terminado su investigación, el Distrito llevará a cabo una evaluación completa de la situación y tomará las medidas apropiadas.

Mientras tanto, el Distrito reitera su política anti-hazing y está proporcionando educación y capacitación continua a sus estudiantes. La política de violencia estudiantil / acoso / intimidación / intimidación (JICK) se incluye en el manual del estudiante distribuido a principios de este año escolar y también se publica claramente en cada edificio escolar.

La adopción y aplicación por parte del Distrito de su política de lucha contra las prácticas peligrosas promueve el derecho de los estudiantes a ser educados en un ambiente de aprendizaje positivo, seguro y respetuoso “.

“Mucho tiene que ver con la jerarquía, tiene que ver con si los niños están compitiendo unos contra otros”, dijo la psicóloga clínica Lisa Strohman, quien aunque no tiene conocimiento del incidente de Hamilton, tiene años de experiencia en el trato con la agresión entre los adolescentes.

“Hay esta cultura con los niños que tienen una política de no decir y tratan de mantener las cosas al margen de sus padres, y se sienten si un padre descubre que son débiles”, dijo Strohman.

Ella dijo que ha visto la agresión entre niños y adolescentes. “Creo que la tecnología muestra que cuanto más niños están en línea, menos empatía tienen y mayor agresión tienen”, dijo.

Ella sugiere buscar cambios conductuales en su hijo, y confiar en su intestino. “Los niños están hablando entre sí en línea”, dijo Strohman. “Y así, las únicas personas que no están diciendo son los padres, así que si ves ese cambio de comportamiento, debes mirar a sus redes sociales en línea”.