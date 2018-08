Por Hugo Laveen

Tucson, AZ. Un sujeto que presuntamente lideraba una red de trafico de inmigrantes, un delincuente sexual que había sido procesado en Colorado y un presunto miembro de una pandilla en California, fueron arrestados en la frontera de Arizona.

Los tres arrestos fueron parte de un operativo conjunto de varias agencias de aplicación de la ley en coordinación con la patrulla Fronteriza.

El presunto ‘pollero’, identificado como Jesús Dozal Castillo, nacional estadounidense, que operaba el cruce ilegal de indocumentados en la Autopista 8, cerca de Wellton y Dome Valley; se encontraba en la lista de los más buscados en el área de Yuma, Arizona.

Las autoridades comunicaron que se trata del arresto de uno de los principales miembros de una organización de contrabando humano. El operativo fue realizado por agentes de la Patrulla Fronteriza asignados al Equipo Integrado de Focalización de la estación Wellton y la unidad de inteligencia del sector Yuma, junto al servicio de alguaciles de Estados Unidos e investigadores de Seguridad Nacional.

Dozal Castillo fue detenido en el puerto de entrada de San Luis, Arizona, por el equipo especial para delincuentes violentos (Violent Offender Task Force) bajo cargos de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados con fines de lucro.

También, en el puerto fronterizo de Nogales, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) arrestaron a un mexicano que había sido deportado después de cumplir una sentencia de 30 meses de prisión por agresión sexual de un menor en Colorado.

El hombre de 61 años –que no fue identificado– intentó ingresar al país por el cruce peatonal de Morley portando una visa láser (también conocida como tarjeta de cruce local o BCC), pero el oficial de inmigración que lo atendió sospechó que no era el propietario del documento y no lo dejó seguir. En una revisión adicional demostró que el individuo tenía una condena en 2006 por agresión sexual de un menor.

El sospechoso fue entregado a los alguaciles de Estados Unidos y enfrenta a un proceso criminal por reingresar al país después de su deportación.

Finalmente, otro ciudadano estadounidense fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza al oeste de Tucson tras descubrir que transportaba cinco inmigrantes indocumentados. Las autoridades identificaron como pandillero conocido de “los Sureños’ de California.

Durante una parada en la ruta estatal 86, los oficiales identificaron al conductor como un residente de Phoenix de 29 años. Sus pasajeros, una mujer, tres hombres originarios de México y un guatemalteco, entre las edades de 19 y 34 años, se encontraban en el país sin documentos legales.