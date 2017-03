Tres senadores republicanos se unieron a los demócratas para poner freno a otra ley con acento racista.

Por Hugo Laveen

Tres republicanos en el Senado de Arizona rompieron filas y se unieron a los demócratas el jueves para rechazar de manera restrictiva una medida que prohibiría a los jueces dar recortes de sentencia a los inmigrantes que estén ilegalmente en el país.

La votación se produjo a pesar de un discurso de 20 minutos pronunciado por el senador Steve Smith, Republicano de Maricopa, en el que presentó a las familias de personas asesinadas por inmigrantes y pidió a los opositores que cambiaran su voto.

La medida habría negado cualquier libertad condicional o libertad condicional para los inmigrantes sin personalidad jurídica que cometan delitos y les exigen que cumplan por lo menos el plazo de prisión de rango medio para su condena.

“Es desafortunado, porque los miembros de mi propio partido están votando en contra de este proyecto de ley y todavía tengo que obtener una sola buena razón del por qué”, dijo el senador Smith, durante un discurso con acento racista pronunciado en la cámara alta. “Es una pena que tengamos un proyecto de ley que ayude directamente a las familias de nuestro estado y nuestro país y debido a una presión política u otra … van a vender a este proyecto de ley”.

Mientras Smith hablaba, señaló al padre de Grant Ronnebeck, un vendedor minorista de Mesa que fue asesinado por una persona con estatus indocumentado en el país. El hombre había sido condenado a libertad condicional por dos robos y entregado a funcionarios federales, que lo dejaron en libertad bajo fianza pendiente de los procedimientos de deportación. Las familias de otras personas asesinadas por inmigrantes estaban cerca durante la audiencia.

Los tres republicanos que se negaron a apoyar la ley antiinmigrantes y evidentemente de tendencia racista, no hablaron durante la votación en el piso. Ellos son los senadores Bob Worsley de Mesa, Kate Brophy McGee de Phoenix y Frank Pratt de Casa Grande.

Brophy McGee dijo más tarde que ella no creía que la propuesta de Smith solucionara el problema o ayudara a las familias. También dijo que cree que hay asuntos constitucionales con la propuesta y que el lugar apropiado para la legislación de inmigración está en el Congreso de Estados Unidos.

“No habría ayudado”, dijo Brophy McGee. “Las personas malas hacen cosas malas a la gente buena demasiado a menudo, y me siento horrible por las familias.”

Worsley dijo que votó el año pasado para endurecer una ley de 1996 que permitió a las personas en el país ilegalmente ser liberadas temprano para su deportación.

“Los proyectos de ley de 1996, 2016 o 2017 que estamos discutiendo aquí, ninguno de ellos habría salvado la vida de Grant, y esa es la travesura de todo el programa que tuvimos en el piso hoy”, dijo Worsley. Ninguno de estos hechos en su horrendo asesinato de mi constituyente en Mesa habría sido corregido por ninguna de estas cuentas.

Un proyecto de ley similar impulsado por Smith también fracasó el año pasado, ya que algunos republicanos continuaron evitando los problemas de inmigración que dañaron la reputación del estado tras la aprobación en 2010 de la SB 1070.

Después de su rechazo el jueves, a la SB 1279 podría ser traído de nuevo para una segunda votación, pero es poco probable dado el recuento de votos de 14 a favor y 16 en contra.

Arizona aprobó una serie de medidas de inmigración en la última década que culminaron con la aprobación de la SB 1070 en 2010. La ley inició protestas, demandas y controversias nacionales con su disposición exigiendo que la policía intentara determinar el estatus migratorio de las personas durante las paradas de rutina.

Los tribunales prohibieron la aplicación de varias secciones de la ley, pero el requisito del interrogatorio fue confirmado en última instancia por la Corte Suprema de los Estados Unidos, a pesar de las preocupaciones de los críticos sobre el perfil racial.

La Legislatura ha evitado las propuestas contra los inmigrantes desde entonces.