Trump y Sessions dejaron en claro que no darán tregua al combate contra la inmigración ilegal.

Nacional

El presidente Donald Trump repitió este lunes su amenaza de eliminar el derecho al debido proceso de los inmigrantes que piden asilo en la frontera, pese a que eso violaría la Constitución y afrontaría demandas judiciales.

Trump recurrió nuevamente a su cuenta en Twitter para indicar que la contratación de más jueces para agilizar los casos de asilo sería, a su juicio, un largo y tedioso proceso legal y un desperdicio de tiempo y recursos.

“El contratar a miles de jueces y realizar un largo y complicado proceso legal no es la forma de proseguir- siempre será disfuncional”, argumentó Trump.

Según el mandatario, los inmigrantes que no cruzan a través de uno de los 26 puertos de entrada a Estados Unidos tienen que ser frenados en la frontera, y eso pondrá coto a la inmigración ilegal “a muy bajo costo”, en comparación con su detención y enjuiciamiento.

“Esta es la única respuesta real- y debemos continuar construyendo el muro!”, insistió Trump.

Horas más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, reforzó las afirmaciones de Trump de que los inmigrantes indocumentados deben ser deportados de forma expedita, aseguró que ésos tienen acceso a debido derecho aunque no vean un juez, y culpó a los demócratas de promover “fronteras abiertas”.

Sanders matizó que no es que la Administración se oponga a más jueces para agilizar los casos atascados en los tribunales sino que es preferible “frenar el problema desde el comienzo”.

Asimismo, Sanders calificó de “inaceptable” que los empleados de la Administración o partidarios de Trump sean acosados en público, como le ocurrió a ella en el restaurante Red Hen, en Virginia, y anteriormente a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen y un asesor político de Trump, Stephen Miller.

El domingo, el mandatario ya había indicado que las autoridades de Inmigración deben frenar el paso a los inmigrantes indocumentados, “sin jueces o casos en los tribunales” y deportarlos de inmediato.

Sólo que las leyes estadounidenses permiten que las personas que huyen de la violencia puedan solicitar asilo al llegar a la frontera, y tienen derecho a defender su caso en los tribunales de Inmigración.

La Constitución estadounidense consagra el derecho al debido proceso, por lo que aún si el Congreso le concediera su deseo a Trump, esa política con seguridad afrontaría litigios en los tribunales federales.

Desde que la crisis humanitaria estalló en la frontera, Trump y el resto de su Administración han lanzado una campaña de control de daños por la mala prensa que generó su práctica de separar a niños de sus padres en la frontera.

Trump firmó una orden ejecutiva el miércoles pasado para eliminar esa práctica pero, desde entonces, también ha continuado sus ataques contra los inmigrantes indocumentados, aludiendo a ellos como personas que “invaden” o “infestan” el país.

Para los activistas de la comunidad inmigrante, y abogados que siguen de cerca la situación, la política de separación familiar no sólo viola los derechos de los migrantes sino que tampoco frenará la emigración ilegal desde Centroamérica.