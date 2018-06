El presidente volvió a su discurso agresivo hacia el vecino del sur

Nacional

El presidente Donald Trump volvió a atacar a México este jueves y acusó que la relación con su vecino del sur es “de una sola vía”, donde Estados Unidos está en desventaja con la inmigración y el comercio.

“México, por cierto, no está haciendo nada por nosotros”, dijo Trump sobre uno de los principales aliados de EEUU durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

Reiteradamente, el presidente, visiblemente molesto, acusó que la nación azteca no hace nada por los estadounidenses.

“México no está haciendo nada por nosotros, excepto tomar nuestro dinero y enviarnos drogas”, dijo Trump. “Podrían resolver este problema en dos minutos”.

Luego afirmó que México anima a sus ciudadanos a “caminar” al norte.

“Una de las razones por las que estoy siendo duro es porque no hacen nada por nosotros en la frontera”, aseguró. “Animan a la gente, francamente, a caminar por México e ir a los Estados Unidos”.

Aseguró que los inmigrantes “caminan por México como si estuvieran caminando por Central Park. Es ridículo”.

Trump afirmó reiteradamente que el gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto podría resolver la crisis de inmigración.

El republicano ya había hablado del tema en abril, en referencia a la ruta que siguen centroamericanos.

“México tiene el poder absoluto de no permitir que estas grandes “caravanas” de personas entren a su país”, publicó el republicano. “Deben detenerlos en su frontera norte, lo que pueden hacer porque sus leyes fronterizas funcionan, no les permiten pasar a nuestro país, que no tiene leyes fronterizas vigentes”.

Sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el mandatario ya había expresado una dura postura, principalmente contra México, al que llamó un “país malcriado”.