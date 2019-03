Meghan la hija del desaparecido senador McCain le devuelve el golpe

Por Leonardo Reichel Urroz

El presidente Donald Trump volvió a atacar al fallecido senador John McCain el sábado, lo que llevó a la hija del senador republicano de Arizona, Meghan McCain, a responder que “nadie amará” a Trump de la misma forma en que amaron a su padre.

El reciente ataque de Trump contra McCain, quien falleció en agosto, es el último enfrentamiento ofensivo contra el fallecido senador, que en esta ocasión apunta a los lazos de McCain con el controvertido expediente de Rusia y su voto en contra de rechazar a Obamacare.

“Difundir el Dossier falso y totalmente desacreditado es, lamentablemente, una mancha muy oscura contra John McCain”, escribió Trump en Twitter, citando a Ken Starr, el abogado independiente que investigó al entonces presidente Bill Clinton.

Starr llamó al expediente “una mancha muy oscura” contra McCain en una entrevista el sábado en Fox News, pero también llamó a McCain “un gran hombre” y “un héroe estadounidense”.

Los comentarios se referían a una serie de notas escritas en 2016 por el espía británico retirado Christopher Steele. Alegaron una conspiración generalizada de connivencia entre la campaña de Trump y el Kremlin, que ambos lados niegan. Las acusaciones más lascivas y condenatorias en el expediente permanecen sin verificar hasta el día de hoy. Pero las afirmaciones se han mantenido a lo largo del tiempo, o al menos han demostrado ser parcialmente ciertas.

El asociado de McCain y ex diplomático del Departamento de Estado, David Kramer, recibió copias del expediente en 2016 y lo compartió con un reportero de BuzzFeed, según documentos judiciales. BuzzFeed luego publicó el expediente en su totalidad, siguiendo los informes de la CNN de que el presidente Barack Obama y el presidente electo Trump habían sido informados al respecto.

McCain negó haber entregado el expediente a BuzzFeed en una entrevista de 2017 con el Daily Caller, pero reconoció haberlo proporcionado al FBI. Proporcionó una copia de los memorandos no confirmados al entonces director del FBI, James Comey.

Trump también criticó a McCain el sábado por su voto en contra de una derogación total de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio en el Senado en julio de 2017.

“Tenía” manchas “mucho peores que esto”, continuó Trump, “¡incluyendo los pulgares hacia abajo en la derogación y reemplazo después de años de campaña para derogar y reemplazar!”

Meghan McCain no escatimó palabras en su respuesta, acusando a Trump de estar obsesionada con el legado de su padre.

“Nadie te amará como amaba a mi padre”, escribió en Twitter el sábado. “Ojalá me hubieran dado más sábados con él. ¿Tal vez pasar el tuyo con tu familia en lugar de twittear obsesionado con el mío?”

Pie de foto

Meghan McCain, hija del desaparecido senador de Arizona, quien respondió a los ataques de Trump.