Pasa la ‘papa caliente’ al Congreso, pero en seis meses podría empezar a deportar ‘dreamers’.

Por Hugo Laveen

El presidente Donald Trump decidió el martes la desaparición del programa gubernamental que protege a cientos de miles de jóvenes inmigrantes que fueron llevados al país ilegalmente como niños. El Procurador General Jeff Sessions declaró que el programa de la administración de Obama “es un ejercicio de autoridad inconstitucional” que debe ser revocado.

Las nuevas solicitudes para el Programa de Acción Diferida por la Niñez (DACA) del Presidente Barack Obama, que ha proporcionado a casi 800.000 jóvenes inmigrantes un respiro por la deportación y la capacidad de trabajar legalmente en los Estados Unidos en forma de permisos de trabajo renovable de dos años, serán detenidas.

“Estoy aquí hoy para anunciar que el programa conocido como DACA que fue efectuado bajo la administración de Obama está siendo rescindido”, anunció Sessions.

Pero la administración está dando al Congreso seis meses para llegar a una solución legislativa – “si así lo decidiera”, dijo el presidente de la Junta, antes de que el gobierno deje de renovar los permisos para las personas ya cubiertas por el programa.

De acuerdo con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, las personas con permisos cuya renovación está programada para expirar hasta el 5 de marzo de 2018, podrán volver a aplicar – siempre y cuando sus solicitudes se presenten antes del 5 de octubre de 2017, un mes desde el Martes.

Trump había sugerido en un tweet anterior que sería decisión del Congreso decidir en última instancia el destino de los jóvenes inmigrantes, apodado “Soñadores” en una referencia a un esfuerzo legislativo anterior. Él twitteó, “Congreso, prepárate para hacer tu trabajo – DACA!”

“No nos equivoquemos, vamos a poner el interés de los ciudadanos de América en primer lugar!” Trump agregó en un segundo mensaje retweeted. “Los hombres y mujeres olvidados ya no serán olvidados.”

El anuncio de Sessions ocurrió el mismo día que un plazo establecido por un grupo de funcionarios republicanos del estado que dijeron que desafiarían a DACA en la corte a menos que la administración de Trump rescindiera el programa. Funcionarios de la administración argumentaron que el programa podría no resistir en la corte – y dijo que permitir que la demanda continúe pondría el programa en el caos.

Trump ha pasado meses luchando con qué hacer con DACA, que él llamó durante su campaña como ilegal “amnistía”. Muchos de sus asesores más cercanos, incluyendo Sessions, el asesor de política Stephen Miller y el ex jefe de estrategias Steve Bannon argumentan que el programa es inconstitucional y han instado a Trump a cumplir su promesa de campaña para terminar con el.

Pero Trump ha expresado repetidamente su simpatía por los jóvenes protegidos por el programa, describiendo la decisión como una de las más difíciles que ha tenido que afrontar como presidente.

“Creo que los Soñadores son fabulosos”, dijo Trump la semana pasada, usando un término popularizado por los partidarios del programa, que fue creado en 2012 como un stopgap mientras la administración Obama empujaba sin éxito una reforma migratoria más amplia en el Congreso.

Mientras tanto, su administración ha continuado emitiendo nuevos permisos y extensiones a los inmigrantes que califican.

Sin embargo, su enfoque, esencialmente dando patadas en el camino y dejando que el Congreso se ocupe de él, está lleno de incertidumbre y peligros políticos para su propio partido. La decisión de Trump de tomar una línea más dura sobre los jóvenes inmigrantes a menos que el Congreso intervenga amenaza con enfatizar profundas divisiones entre los republicanos que han luchado durante mucho tiempo con el tema.

El gobierno de Obama creó el programa DACA en 2012 como una pausa mientras impulsaba sin éxito una revisión más amplia de la inmigración en el Congreso.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo en un comunicado que esperaba que “la Cámara y el Senado, con el liderazgo del presidente, puedan encontrar consenso sobre una solución legislativa permanente que incluya asegurar que quienes no han hecho nada malo pueden contribuir como parte valiosa de este gran país”.

“El Congreso escribe las leyes, no el presidente, y poner fin a este programa cumple una promesa que el Presidente Trump hizo para restablecer el papel adecuado de los poderes ejecutivo y legislativo. Pero ahora hay más por hacer y el presidente ha pedido al Congreso actuar, ” dijo.

Sin embargo, el Congreso ha intentado reiteradamente -y fracasado- reunirse en la legislación de reforma de inmigración, y sigue siendo incierto si la Cámara tiene éxito en aprobar cualquier cosa en el tema divisivo.

La líder demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, calificó la decisión de Trump de “un vergonzoso acto de cobardía política y un despreciable asalto a jóvenes inocentes en comunidades de toda América”.

“La cruel decisión del presidente de comenzar a deportar DREAMers en seis meses exige una respuesta inmediata del Congreso Republicano”, agregó, pidiendo a Ryan ya otros líderes republicanos que presenten una legislación para proteger a los jóvenes inmigrantes.

Un proyecto de ley que aborda el tema que más atención ha recibido, introducido por Sens. Lindsey Graham, RS.C., y Dick Durbin, D-Ill., Otorgaría estatus legal permanente a más de 1 millón de jóvenes que llegaron a los Estados Unidos Estados antes de cumplir 18 años, aprobó controles de seguridad y cumplió otros criterios, como inscribirse en la universidad, unirse al ejército o encontrar trabajo.

No está claro, sin embargo, si el presidente apoyaría esa o cualquier otra legislación existente. Podría alentar la redacción de un nuevo proyecto de ley, quizás vinculado a la financiación de su prometido muro fronterizo u otras concesiones como la reducción de los niveles legales de inmigración.

Sin embargo, no está claro cuánto capital político el presidente querría poner en la línea dada la fuerte oposición de su base a la inmigración ilegal, su retórica de campaña arrojando a la DACA como amnistía ilegal y su renuencia a hacer campaña para otras prioridades.

El movimiento esperado de Trump ha provocado protestas, miles de llamadas telefónicas, campañas de cartas y otros esfuerzos en todo el país instándole a no actuar.