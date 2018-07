Las afirmaciones falsas han estado circulando en los medios conservadores durante la última semana.

Hoy en día, hay que tener mucho cuidado con qué creer y qué no. Sobre todo en las redes sociales. Donald Trump, ávido usuario de Twitter, debería saber lo que implica difundir una información no constrastada y verificada. Sobre todo, cuando eres el presidente de EEUU. Pero, por lo visto, no es el caso.

Así, el presidente Trump compartió el martes una historia en Twitter que afirma erróneamente que los residentes de Oakland se opusieron el pasado agosto a los agentes federales mientras rompían una red de tráfico sexual infantil.

Las afirmaciones inexactas han estado circulando en los medios conservadores durante la última semana, obteniendo una cobertura prominente en National Review, Federalist y Daily Wire. El hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr., dio un impulso a la historia la semana pasada en su cuenta de Twitter, antes de que la asesora principal de campaña del presidente, Katrina Pierson, lo compartiera el domingo con la leyenda: “La estupidez de la izquierda estaba en plena exhibición en Oakland. Gran trabajo, copos de nieve”. Trump retuiteó el mensaje el martes temprano a sus más de 53 millones de seguidores.

La protesta en cuestión tuvo lugar el 16 de agosto de 2017, cuando agentes de las investigaciones de seguridad nacional, la división de inmigración y aduanas de Estados Unidos que maneja el crimen transnacional, ejecutaron una orden de allanamiento en la calle 27 en West Oakland por presunto tráfico de mano de obra. El objetivo era un negocio de limpieza, según la Jefa de Policía de Oakland, Anne Kirkpatrick, quien fue informada sobre la operación el día anterior por el Agente Especial de ICE Ryan Spradlin.

Aunque los procedimientos de deportación están pendientes para uno de los dos hermanos guatemaltecos detenidos esa mañana, no se han presentado cargos penales por la búsqueda del hogar. El hermano menor murió unas semanas más tarde en un accidente automovilístico en Oakland.

El descriptor de “tráfico sexual infantil” tiene sus raíces en un comunicado de prensa inicial erróneo y un tweet desde el Departamento de Policía de Oakland. Los voceros del departamento corrigieron la información en una hora para decir que la investigación era por supuesta trata de personas, no por trata sexual de niños, pero este último término se repitió en las noticias locales.

Aunque trabajan para una ciudad que prohíbe la cooperación con ICE, los agentes de policía de Oakland participaron en la operación porque Spradlin le pidió a Kirkpatrick que proporcionara control de tráfico a los oficiales federales. Esa asistencia provocó una investigación del presidente de una comisión de la ciudad y una reprimenda de varios miembros del Concejo Municipal de Oakland.

La concejala Desley Brooks sugirió que Kirkpatrick debería ser despedido por engañar al público, y la concejala Rebecca Kaplan dijo que el jefe y el alcalde estaban “conspirando” con el ICE. El jefe de la policía fue convocado ante el consejo el 28 de noviembre para explicar sus acciones.

Kirkpatrick dijo que aprobó el envío de las unidades de control de tráfico por preocupación por la seguridad pública, pensando que los coches de la policía de la ciudad marcados podrían ser útiles en una vía principal durante una operación a primera hora de la mañana. También mencionó el temor al “fuego amigo” en el cual oficiales confusos locales y federales podrían dispararse unos a otros.

Pero el Concejo Municipal y la alcaldesa Libby Schaaf, quienes inicialmente defendieron el apoyo de la policía de la ciudad para la investigación, en última instancia, se alejaron de esa línea de razonamiento. El consejo aprobó una ley en enero que prohíbe todas las formas de asistencia a los funcionarios federales de inmigración, incluido el bloqueo de una calle durante una investigación criminal.

Kirkpatrick se disculpó públicamente por la redacción del “tráfico sexual infantil” en el comunicado de prensa inicial del departamento. “Capté el error y lo corrigí”, le dijo al consejo en su presentación de noviembre.

No estaba claro si las varias docenas de vecinos y activistas por los derechos de los inmigrantes que se manifestaron fuera del hogar durante la operación habían visto el primer comunicado de prensa. En ese momento, los manifestantes dijeron que estaban allí para apoyar a una familia de inmigrantes conocida en la comunidad, no para oponerse al desmantelamiento del tráfico sexual infantil.

Laura Barrios, que vivía en la residencia buscada, dijo que los oficiales federales aparentemente recibieron un aviso sobre el negocio de limpieza de su familia y “quería verificar que en realidad era un buen negocio“. Según ella, los agentes trataron a la familia respetuosamente.