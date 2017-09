Nacional

Se espera que el presidente Donald Trump anuncie que va a poner fin a las protecciones para los jóvenes inmigrantes que fueron llevados al país ilegalmente como niños, pero con un retraso de seis meses, dijeron personas familiarizadas con los planes.

El retraso en el desmantelamiento formal de la Acción Diferida para Llegadas de la Niñez, o programa DACA, tendría la intención de dar tiempo al Congreso para decidir si quiere abordar la situación de la legislación llamada Soñadores, de acuerdo con dos personas familiarizadas con el presidente. Pero no estaba claro de inmediato cómo funcionaría el retraso de seis meses en la práctica y qué pasaría con las personas que actualmente tienen permisos de trabajo bajo el programa o cuyos permisos expiran durante el período de seis meses.

Tampoco estaba claro exactamente qué pasaría si el Congreso no aprobara una medida en el plazo considerado, dijeron. Los dos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para discutir el asunto antes de un anuncio planeado el martes.

El presidente, que ha estado luchando con el tema durante meses, ha sabido que cambia de opinión en el pasado y todavía puede cambiar de rumbo. El plan fue informado por primera vez el domingo por la noche.

Trump ha estado luchando durante meses con qué hacer con el programa DACA de la era Obama, que ha dado a casi 800.000 jóvenes inmigrantes un respiro por la deportación y la capacidad de trabajar legalmente en forma de permisos de trabajo renovables de dos años.

El movimiento esperado vendría mientras que la Casa Blanca enfrenta un plazo del martes fijado por los funcionarios republicanos del estado que amenazan demandar al gobierno de Trump si el presidente no terminó el programa. También vendría como Trump cava en los llamamientos a su base como él se encuentra cada vez más bajo el fuego, con sus números de la encuesta a mínimos récord.

Durante su campaña, Trump criticó a DACA como “amnistía ilegal” y prometió eliminar el programa el día en que asumió el cargo. Pero desde su elección, Trump ha vacilado en el tema, en un momento diciéndole que los cubiertos por el programa podrían “descansar tranquilamente”.

Trump había sido inusualmente sincero mientras luchaba con la decisión en los primeros meses de su administración. Durante una conferencia de prensa de febrero, dijo que el tema era “un tema muy, muy difícil para mí, te lo diré.” Para mí, es uno de los temas más difíciles que tengo “.

“Tienes unos hijos absolutamente increíbles – yo diría que la mayoría”, dijo, añadiendo: “Me encantan estos niños”.

Mientras tanto, su administración continuó procesando solicitudes y renovando los permisos de trabajo de DACA, para consternación de los inmigrantes de línea dura.