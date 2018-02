Por Hugo Laveen

El debate nacional que se ha desatado en Estados Unidos tras la masacre de 17 personas en una escuela secundaria de Florida la semana pasada siguió intensificándose luego de que el presidente Donald Trump insistió en su propuesta de armar a los profesores en los colegios del país y se regó en elogios hacia la Asociación Nacional del Rifle (RNA, por su sigla en inglés), la polémica organización que defiende, a nombre de la multimillonaria industria armamentista, el derecho de los estadounidenses a poseer estos letales artefactos.

Trump hizo la propuesta tras reunirse en la Casa Blanca con familiares de las víctimas de la tragedia y la reiteró a través de su cuenta de Twitter, precisando que la idea solo incluiría un 20 por ciento de los educadores que ya de por sí cuentan con algún tipo de experiencia en el manejo de armas.

“Esto podría solucionar el problema de inmediato (…) Si un loco de estos sabe que en el colegio hay profesores (y otros) bien armados que dispararían de inmediato, ese loco jamás atacará ese colegio. Problema resuelto”, dijo el presidente.

Aunque su propuesta no es nueva –una similar se había ventilado tras la masacre en una escuela elemental en Connecticut donde murieron 20 niños en el 2012–, desató de inmediato voces a favor y en contra.

Para Fred Abt, padre de uno de los jóvenes que sobrevivió el tiroteo de Florida y participó en la sesión con Trump, la alternativa podría funcionar, pues ya de por sí existen muchos profesores que tienen licencia para portar armas. “Déjenlos que se ofrezcan como voluntarios, que reciban un entrenamiento. De esa manera no tendríamos que esperar a que llegue la Policía, pues ya tendríamos a personal listo para responder dentro de los colegios”, sostuvo Abt.

Sin embargo, los senadores Marco Rubio, Chris Murphy y Bill Nelson se opusieron ipso facto. En particular, llamó la atención la posición de Rubio, pues se trata de un legislador republicano que suele recibir aportes de la NRA.

De hecho, la asociación volvió a empujar esta semana la idea de Trump al advertir que la mejor respuesta frente a un “tipo malo armado es un tipo bueno también armado”.

Sin embargo, resulta incierto hasta dónde llegaría la propuesta, ni Trump ofreció detalles sobre sus costos o cómo operaría. Pero no es un asunto fácil, pues implicaría armas y entrenar a unas 700.000 personas. Lo que sí es claro es que la enorme presión que vienen ejerciendo estudiantes de escuelas secundarias en el país para que se endurezcan los controles a la venta de armas está dando algunos resultados. Al menos de dientes para afuera.

Trump, por ejemplo, dijo que estaba de acuerdo en ele