El presidente estadounidense también planea visitar la base del Cuerpo de Infantería de Marina y presidir un evento en Phoenix, donde podría anunciar medidas migratorias.

Por Hugo Laveen

Yuma, AZ. El avión presidencial aterrizó en la base de Yuma de la Patrulla Fronteriza, donde el presidente Donald Trump se familiarizó con los equipos que son utilizados en la frontera para rastrear y detener el cruce de indocumentados, entre los que se encuentran un dron y otros aparatos aéreos.

El mandatario no ha logrado obtener eco del Congreso en su petición de fondos para construir un muro en la frontera, proyecto al que muchos consideran como innecesario e ineficaz.

El muro que representa una de las más suntuosas promesas de campaña durante el periodo electoral de 2016, sin embargo el mandatario no ha podido convencer al gobierno mexicano de que se haga responsable de los gastos de construcción, situación que ha agriado las relaciones binacionales. El presidente sin embargo, dijo estar convencido de que logrará que México devuelva la inversión, pero antes necesita el financiamiento del Congreso.

Trump será notificado durante esta visita, sobre los esfuerzos que realiza la Border Patrol en Arizona y se espera que se le pida mayor financiamiento para la b la detección y arresto de quienes cruzan la frontera, violando las leyes migratorias, de acuerdo a información previamente dada a conocer por los funcionarios locales.

A su paso por Yuma, el Departamento de Seguridad Nacional refrendó su apoyo al mandatario sobre la construcción de un muro en la frontera con México y anunció que en lo que va del año se han realizado cerca de 91 mil detenciones.

Por la noche el mandatario presidirá el evento de masas en el Centro de Convenciones de Phoenix, donde se espera que su mensaje sea enfocado a endurecer las acciones contra la inmigración indocumentada.

Se viene especulando que durante la visita a Phoenix, el presidente Trump no por lo pronto no anunciará indulto alguno para el ex sheriff Joe Arpaio, conocido por sus medidas antiinmigrantes y declarado culpable de desacato a los tribunales.