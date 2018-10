Trump sataniza a inmigrantes, Caravana Migrante y a demócratas antes de las elecciones

Politica

A menos de un mes de las vitales elecciones de medio termino el presidente Donald Trump intensifica sus ataques contra los inmigrantes, los demócratas y la “Carava Migrante” que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos.

Como pidió a principios de semana al partido republicano, convertir a la inmigración en la “nueva” arma de campaña para las elecciones de Noviembre, Trump sigue en su esfuerzo de demonizar a los cientos de centroamericanos que buscan llegar a EEUU a pedir asilo tachándolos como una amenaza directa para la seguridad pública y la seguridad nacional de los EEUU.

“Estoy viendo cómo el Partido Demócrata liderado (porque quieren Fronteras Abiertas y leyes débiles existentes) asaltan a nuestro país por parte de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos líderes están haciendo poco para detener este gran flujo de personas, INCLUIDOS MUCHOS CRIMINALES, de ingresar México a Estados Unidos” publico Trump en Twitter este jueves.

El mensaje parece cronometrado tanto para energizar la base republicana antes de las elecciones del 6 de noviembre como para desviar el diálogo político de una serie de controversias que persiguen a la Casa Blanca entes de las elecciones en las que el partido republicano podría perder el control de la Cámara Baja.

“La demonización tiene un impacto en las personas reales, y no necesariamente sirve para ningún otro propósito que no sea el político“, dijo Kevin Johnson, decano de la Facultad de Derecho Davis de la Universidad de California en entrevista con The Hill.

“Y creo que parte de la serie de tweets que estamos viendo en este momento tiene que ver con las elecciones intermedias que se avecinan y que él regrese a su base sobre la aplicación estricta de la ley de inmigración”.