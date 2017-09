Por Arizona Auto Body Shop

501 East Buckeye Road, Phoenix, AZ 85004

Teléfono (602) 258-1180

Email: mecanica.la.raza@gmail.com

Si notas que tu coche vibra al frenar es síntoma de que tiene alguna avería que puede estar localizada en muchas partes del coche. En este artículo te vamos a dar las posibles causas del problema, teniendo en cuenta las probabilidades de que se den cada uno de ellos. Tanto si estás poniéndote al día para ir con las cosas claras al taller, como si buscas solucionarlo por tu cuenta, te damos algunos consejos útiles para detectar el percance y solucionarlo.

Lo primero que tienes que tener claro es que las vibraciones solo se produzcan cuando pisas el freno. Si tu coche tiembla en otras circunstancias, como al alcanzar determinada velocidad, lo más seguro es que estés ante otros posibles desperfectos. Una vez que estés seguro de que es al frenar, aquí tienes las posibles causas ordenadas de la más común a la menos habitual:

Discos de freno

A veces cuando se somete a los frenos a un uso intensivo, el cambio de temperatura provoca que los discos de freno se alabeen. Como el disco de freno es un elemento que gira, la parte curvada roza con más intensidad la pastilla en cada una de las vueltas, provocando de esta forma una vibración que puede reflejarse en el volante, el pedal de freno o el coche en general. Además, si la deformación del disco es grande, se provoca una pérdida de eficacia en la frenada que puede llegar a ser peligrosa.

Lo primero que se tiene que hacer para detectar esta avería es quitar la rueda para ver si el disco de freno está alabeado. Si es un caso grave, puede que alcances a verlo a simple vista mirándolo desde un lateral. La cosa se complica si la curvatura es leve, porque quizá necesites un reloj comparador. Esta herramienta es un medidor que se fija sobre una superfície y si al deslizarla sobre él hay alguna variación en la fuerza con la que roza, el reloj te lo indica. Si eres un manitas aficionado a la mecánica, puedes hacerte con uno por unos 30 euros. Aun así, te recomendamos que compruebes si es otra causa de las que te indicamos a continuación antes de gastar dinero.

Si efectivamente te encuentras con que tu coche vibra al frenar porque los discos de freno están deformados, las posibles soluciones son cambiarlos junto con las pastillas o repararlos. Esta segunda opción no te la ofrecerán en la mayoría de los talleres y nosotros tampoco te la recomendamos. Si tienes presupuesto es mejor sustituirlos por unos nuevos.

Buje deteriorado

El buje o cubo es la pieza circular a la que está unido el disco de freno. Tanto el óxido acumulado en un coche viejo, como un fuerte golpe en la rueda o un mal montaje pueden causar que esta pieza tenga demasiadas imperfecciones como para que gire de forma correcta y, por lo tanto, que el disco de freno lo haga también. Por este motivo, si has usado un reloj comparador en el disco, deberás desmontar el freno y usarlo de la misma forma en el buje para ver si es él el que gira incorrectamente.

De estar la avería en el buje, nos podemos encontrar con el percance añadido de que se haya deteriorado el disco de freno también. Esto ocurre porque si el disco está colocado sobre un elemento desalineado, él mismo gira mal teniendo más fricción en unas partes que en otras. Si se deja que esta situación dure lo suficiente el disco acabará por estropearse también. De todas formas, si ves que el buje está cubierto de óxido, puedes intentar limpiarlo para ver si el problema desaparece.

Rodamientos

Esta causa es poco probable y si se da el caso es difícil de detectar. Un rodamiento defectuoso puede causar vibraciones, pero no de una forma clara y constante. Al estar formado de pequeñas partes en constante movimiento que pueden cambiar de orientación, las vibraciones pueden aparecer y desaparecer aparentemente de forma arbitraria. Incluso, – y aquí es donde está la complicación para tu caso- a veces pueden aparecen al frenar y nos pueden hacer creer que el origen del problema son los discos de freno. Para diferenciarlo, esta avería suele venir acompañada de un ruido que se presenta en determinadas condiciones como en una curva, al frenar, etc.

Si tu coche vibra al frenar por un estropicio en un rodamiento, tendrás que sustituirlo por uno nuevo. El precio oscila mucho de una marca a otra, pero puede costarte unos 100 euros por rueda. Este elemento no es sencillo de sustituir, así que te recomendamos que vayas a un taller para que lo hagan correctamente, salvo que tengas unos buenos conocimientos de mecánica y herramientas para hacerlo.

Otras causas improbables

• Neumáticos desequilibrados: este caso se manifiesta como una vibración constante al mover el coche o al llegar a determinadas velocidades, así que no deberías contemplar esta opción si tu coche vibra al frenar unicamente. De ser éste el percance, lo que te puede haber pasado es que las vibraciones estén ahí sin que frenes, pero que al hacerlo se intensifiquen lo suficiente como para que las notes. Así que afina los sentidos por si acaso.

• Otra posible causa de las vibraciones es el desgaste de rótulas y soportes de suspensión, defectos que son fáciles de detectar en cualquier revisión de la ITV. • Amortiguadores desgastados: este problema no causa vibraciones por sí mismo, lo único que puede pasar es que las amplifiquen cuando estén causadas por otros desperfecto. En definitiva Las vibraciones al frenar son síntoma de una avería que no siempre está localizada en los frenos. Si tu coche vibra al frenar puede ser que: • Estén desequilibrados los neumáticos y llantas. Es el caso menos probable, ya que entonces el coche (sobre todo el volante) vibraría siempre, sin necesidad de frenar. Simplemente al frenar se “amplifica” la vibración que llega al coche. • Estén desgastados los amortiguadores. Al igual que antes es poco probable, ya que unos amortiguadores muy gastados es difícil que produzcan oscilaciones, simplemente…las amplifican. • Estén deteriorados los discos de freno. Debido a un calentón puntual o varias sesiones de uso intenso, los discos se han deformado o “alabeado”, provocando que al frenar todo el coche vibre con mayor o menor intensidad. • El buje esté deteriorado. Debido al paso de los kilómetros, la falta de grasa, esfuerzos excesivos (por ejemplo un golpe fuerte en una rueda) o simplemente un mal montaje (tanto al fabricar el coche como en una posible reparación) provocan que el buje esté fuera de tolerancias y gira de forma excéntrica o desalineada. Como el disco de freno está unido al buje, si el buje gira mal, el disco también lo hace, por lo que muchas veces resulta complicado a priori saber cual de los elementos provoca las vibraciones. También ocurre a veces que un buje deteriorado acabe dañando los discos y viceversa, por lo que a menudo la reparación se hace así: • Comprobación visual del disco de freno. Si a simple vista está dañado se sustituye junto a las pastillas y el problema debería de estar solucionado. • Si el disco no parece dañado a simple vista, se desmonta y se comprueba con un reloj comparador si está alabeado. Si el alabeo es escaso, se puede rectificar con la herramienta adecuada, sino, se sustituye. • Si el disco no está alabeado al medir con el reloj comparador, casi con total seguridad las vibraciones son provocadas por el buje. Tocará sustituir los rodamientos, montar y revisar con un reloj comparador. A veces, el disco también se habrá dañado por el daño del buje y habremos de cambiarlos, con el consiguiente desembolso. • Otra posible causa de las vibraciones es el desgaste de rótulas y soportes de suspensión, daños que deberían de detectarse en cualquier inspección de ITV.

Para cualquier problema de su auto, sea mecánico, eléctrico, de enfriamiento, de frenos, electrónico, de emisiones, etcétera; o bien sea de la carrocería o pintura, acuda con los expertos de Arizona Auto Body Shop, que estamos atendiéndole en el mismo sector del sur centro de Phoenix, desde 1988.

Abrimos de lunes a sábado de 8:30 AM a 5:30 PM y recuerde que estamos a sus órdenes en la esquina de la Calle 5 y Buckeye Road. A media milla del Estadio de los Arizona Diamondbacks, y media milla de la autopista I-17. Llámenos al (602) 258-1180.