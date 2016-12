El Departamento de Vehículos Automotores de Californiaprohibió esta semana los vehículos autónomos de Uber en las calles de San Francisco, apenas días después de su lanzamiento. En respuesta, Uber tomó sus unidades y se fue.

ESTATAL

Unos cuantos días de conflictos regulatorios fueron suficientes para que Uber Technologies Inc. sacara su flotilla de vehículos autónomos de las calles de San Francisco y los enviara a territorios más amigables en Arizona.

El Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) de California prohibió los vehículos autónomos de Uber en las calles de San Francisco el miércoles, apenas días después de su lanzamiento. En respuesta, Uber tomó sus unidades y se fue.

“Nuestros autos fueron enviados a Arizona por camión esta mañana”, comunicó Uber el jueves en un mensaje de correo electrónico. “Expandiremos nuestro programa piloto de automóviles autónomos ahí en las próximas semanas, y nos emociona contar con el apoyo del gobernador Ducey”.

Doug Ducey, gobernador de Arizona, atrajo a Uber en redes sociales durante la mañana del miércoles, cuando la compañía sacó sus pruebas de automóviles autónomos de San Francisco. “Tal vez California no los quiera; ¡pero Arizona sí!”, escribió en Twitter. A la mañana siguiente, la flotilla de Uber se dirigía a su estado.

La medida de California de revocar los registros de los vehículos afectó a 16 automóviles de Uber, escribió el DMVen un correo electrónico.

La semana pasada Uber comenzó a sacar sus vehículos autónomos en San Francisco, su ciudad de origen, sin solicitar el permiso del DMV estatal. La compañía sostuvo que no se había comportado de manera diferente a Tesla Motors Inc., que fabrica autos eléctricos que incluyen una modalidad de piloto automático.

Casi desde su inicio en el 2009, Uber ha tenido conflictos con reguladores de su estado y otros lugares, generalmente por reglas relacionadas con los taxis y laborales. En el caso de los coches autónomos, Uber señaló que sus vehículos requieren la supervisión de un chofer humano y por lo tanto no deberían ser regidos por las reglas de California sobre la conducción autónoma. El fiscal general del estado amenazó con tomar medidas legales la semana pasada si la compañía seguía operando sus automóviles sin un permiso.

El código vehicular de California define un vehículo autónomo como una “tecnología que tiene la capacidad de conducir un vehículo sin el control físico activo o monitoreo de un operador humano”. El DMV estatal requiere que los proveedores de vehículos autónomos se registren, algo que Waymo de Alphabet Inc., Mercedes-Benz, Nissan Motor Co., Cruise de General Motors Co. y Baidu Inc. han hecho.

El proyecto del auto de Alphabet comenzó a hacer pruebas en Arizona este año, parte de una expansión geográfica desde su hogar en California que también incluyó a Kirkland, Washington, y Austin, Texas. Estas medidas se dan después de que el DMV de California emitió en 2014 reglas que exigían que un chofer humano tomara el control de los vehículos autónomos. Eso implicaba que los autos debían contar con volantes y pedales de freno y acelerador, y los pequeños vehículos de prueba de Alphabet estaban diseñados sin esos controles.

Uber aún opera vehículos autónomos en Pittsburgh, donde el programa arrancó en septiembre. San Francisco fue la segunda ciudad en la que los clientes de Uber podían solicitar un viaje en un coche autónomo.