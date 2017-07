Las opciones de estilo de vida podrían explicar por qué los niños inteligentes tienden a vivir más tiempo que sus compañeros, sugiere un estudio.

Un coeficiente intelectual (CI) alto podría hacer más que ayudarle a tener buenas calificaciones. Una investigación reciente sugiere que también podría alargar su vida.

Unos investigadores escoceses analizaron datos sobre casi 66,000 personas que nacieron en ese país en 1936, que tomaron una prueba de CI a los once años, y a quienes se siguió hasta los 79 años de edad o hasta la muerte. Descubrieron que los niños con unos CI altos eran más propensos a vivir más tiempo que sus pares menos inteligentes.

En específico, una puntuación alta en la prueba del CI en la niñez se asoció con una reducción del 28 por ciento en el riesgo de muerte por enfermedad respiratoria, una reducción del 25 por ciento en el riesgo de muerte por enfermedad cardiaca, y una reducción del 24 por ciento en el riesgo de muerte por un accidente cerebrovascular.

Pero el estudio no probó que un CI alto provocara esas reducciones en el riesgo, solo que existía una asociación.

Un CI más alto en la niñez también se asoció de forma significativa con un riesgo más bajo de muerte por lesión, de cánceres relacionados con fumar (en particular de pulmón y estómago), de enfermedades digestivas y de demencia. No hubo evidencias de un vínculo entre la inteligencia en la niñez y la muerte por cánceres no relacionados con fumar.

Los hallazgos sugieren que el estilo de vida, en particular fumar, tiene un rol importante en la forma en que la inteligencia afecta al riesgo de muerte, según el equipo de la Universidad de Edimburgo. Fue dirigido por Ian Deary, profesor de psicología diferencial.

Los hallazgos se publicaron el 28 de junio en la revista BMJ.

En un editorial publicado junto con el estudio, unos investigadores suecos escribieron que “el CI en la niñez se asocia de forma firme con las causas de muerte que son, en gran medida, dependientes de factores de riesgo ya conocidos”.

Pero según Daniel Falkstedt, profesor asistente, y Anton Lager, director del departamento de ciencias de la salud pública del Instituto Karolinska, en Estocolmo, “está por verse si esta es toda la historia o si el CI señala algo más profundo, y posiblemente genético, en su relación con la longevidad”.

Deary, autor principal del estudio, se mostró de acuerdo, y declaró al The New York Times que “aun no sabemos por qué la inteligencia en la niñez y la longevidad están relacionadas, pero mantenemos una mente abierta. Los estilos de vida, la educación, la privación y la genética podrían tener un rol”.

