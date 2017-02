Por Hugo Laveen

Esta circulando a través de las redes sociales el llamado a la protesta nacional no violenta, “Un día sin Inmigrantes”, convocándola para el jueves 16 de Febrero de 2017 y que llama a la unidad de indocumentados, residentes legales, ciudadanos e inmigrantes de todo el mundo, a la inactividad y ha no realizar compras durante 24 horas.

Los llamados que están circulando a través de las redes sociales, convocan a que el día jueves 16 de febrero, quienes apoyen la protesta no se presenten a sus centros de trabajo, no abran sus negocios, no realicen compras ni en tiendas ni en Internet, no acudan a restaurantes o centros de esparcimiento, no compren gasolina, no acudan a clases ni permitan que sus hijos lo hagan.

“El objetivo es demostrar a la Casa Blanca, los efectos que tendría a la economía norteamericana quedar sin inmigrantes y sin sus aportes económicos. Lograrlo es más que posible preparándose para ello, seguramente se perdería un día de trabajo, pero podría ganarse mucho más”, sostiene el documento.

La propuesta de dicha protesta empezó a circular, después que el pasado 26 de enero un grupo de manifestantes desplegaron una enorme pancarta en el Tunel de Summer y en las calles del Este de Boston, Massachusetts, coreando las consignas de “¡Este país fue construido por nosotros! ¡Este país depende de nosotros!”.

Dicha prepuesta se produjo un día después de que el recién posesionado jefe del ejecutivo federal firmó varias órdenes ejecutivas que pusieron en marcha una campaña contra los inmigrantes indocumentados.

Dichas ordenes ejecutivas incluían el inicio de los trabajos para construir un muro en la línea divisoria con México a un costo de $20 mil millones de dólares, así como una amenaza a las llamadas ciudades santuarios que se oponen a ayudar a las autoridades migratorias a detener y deportar a sus residentes cuyos documentos migratorios no estén en regla.

Detrás de la protesta se encuentra el denominado Grupo Cosecha, que se describe a sí mismo en su página web como “un movimiento no violento que trabaja para obtener protección permanente, dignidad y respeto por los 11 millones de indocumentados de este país”.

Existe el antecedente histórico del Gran paro Estadounidense realizado el 1 de mayo del año 2006, fecha que coincidía con el Día Internacional de los Trabajadores y que consistió en un boicot y huelga general.

En aquella ocasión se estima que un millón de trabajadores faltó a sus trabajos en apoyo a la protesta, siendo las ciudades donde se reportaron meas ausencias: Los Ángeles, Chicago, Phoenix, Houston, Seattle, Dallas, San Francisco, san Diego, El Paso, Miami, Portland, Orlando y Atlanta.

La prensa y las cadenas televisivas publicaron que el impacto económico de la protesta ascendía a entre 5 y 6 mil millones de dólares.