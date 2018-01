Por Hugo Laveen

Después de 23 sorteos seguidos sin ganador del gran premio, se vendió un boleto ganador por el premio mayor de $450 millones de los Mega Millions en el sorteo del viernes por la noche, según el sitio web de Mega Millions.

Los números ganadores fueron 28, 30, 39, 59, 70 y la bola de Mega Millions fue 10. El boleto ganador se vendió en Florida, según el sitio web.

Si no eres uno de los afortunados ganadores, no temas. Existe la posibilidad de obtener un premio aún mayor con el premio mayor Powerball de $ 570 millones. El próximo sorteo de ese juego será el sábado a las 11 pm. Tiempo del Este.

Powerball y Mega Millions son los juegos de lotería más grandes del país, pero sus jackpots generalmente no alcanzan alturas tan asombrosas al mismo tiempo.

Pero podría convertirse en un fenómeno más común. Las reglas para ambos juegos fueron modificadas recientemente: Powerball en 2015 y Mega Millions en octubre de 2017, para dar a los juegos probabilidades más largas.

Las menores oportunidades de ganarse los botes significa que los premios tienen la oportunidad de crecer antes de que se venda un ticket ganador. Mientras tanto, los juegos pueden atraer a más jugadores al exhibir sus increíbles premios.

Powerball acaparó titulares hace un par de años cuando su gran premio creció a casi $ 1.6 mil millones. Marcó el premio de lotería más grande de la historia. Tres titulares ganadores ganaron el premio en un sorteo de enero de 2016.

Y gracias al cambio en la regla de octubre, Mega Millions ahora tiene peores probabilidades menores que Powerball.

Específicamente, las posibilidades de tener un boleto de Mega Millions con los números ganadores es de aproximadamente 1 en 302.6 millones, mientras que las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de 1 en 292.2 millones.