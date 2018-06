Por Hugo Laveen

Black Canyon, AZ.¬ Un incendio de matorrales a la orilla de la carretera, provocó largas demoras en la I-17 en dirección norte cerca de Black Canyon City el sábado por la mañana.

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Arizona, solo un carril hacia el norte está abierto justo al norte de Black Canyon City, lo que hace que el tráfico se retrace durante unas 10 millas a partir de las 11:30 a.m.

ADOT dice que las rutas alternativas incluyen SR 87 y 260, que llevarán a los conductores a la I-17 en Camp Verde.

No hay tiempo estimado para reabrir ambos carriles hacia el norte. Los carriles hacia el sur no se ven afectados.

Daisy Mountain Fire and Medical dijo que el fuego tenía aproximadamente 1 acre de tamaño y que las cuadrillas están trabajando en operaciones de limpieza en este momento.