Por Hugo Laveen

Congress, AZ. El Departamento de Seguridad Pública de Arizona está investigando un accidente fatal en la US 93, al norte de Wickenburg, cerca del Congress, AZ.

La información preliminar es que un Toyota Camry viajaba hacia el sur a lo largo de la US 93, una carretera de dos carriles, cuando se movió hacia el carril de tránsito hacia el norte y colisionó de frente con una camioneta Ford que estaba jalando un remolque de caballos.

El conductor y único ocupante del Camry fue declarado muerto en la escena.

El conductor y el pasajero (esposo y esposa) en la camioneta sufrieron heridas graves y fueron trasladados en avión a un hospital del Valle.

Había un caballo dentro del remolque, pero no parecía estar herido. Fue transportado a un refugio equino.

El deterioro, la fatiga u otros posibles factores que contribuyen a la colisión no han sido descartadas por la investigación.

La carretera se volvió a abrir aproximadamente a las 2:30 de la tarde del jueves, pero el área permaneció congestionada y el tráfico se acumuló por millas.