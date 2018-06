Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Una persona murió en un volcamiento de un solo vehículo en la Autopista Loop 101 Agua Fria cerca de la Interestatal 17 el viernes por la tarde.

El portavoz del Departamento de Seguridad Pública, Bart Graves, confirmó la muerte justo después de las 3 de la tarde.

El accidente ocurrió aproximadamente una hora antes.

“Un Ford Taurus pasó por todos los carriles de tráfico antes de volcarse en el carril HOV”, dijo Grave.

Una persona fue arrojada del vehículo mientras rodaba.

Los expertos en seguridad dicen que cuando una persona es expulsada de un vehículo, es una indicación de que probablemente no esté usando el cinturón de seguridad.

La policía no ha dicho si ese fue el caso en este incidente.

Ninguna información sobre la víctima estuvo disponible de inmediato y los investigadores no han determinado qué sucedió en los momentos previos al rodaje del vehículo.

Según el Departamento de Transporte de Arizona, los carriles hacia el este de Loop 101 se cerraron debido al accidente. La autopista volvió a abrir a las 5 de la tarde.