Por Hugo Laveen

Avondale, AZ.— Un joven fue asesinado a tiros en el estacionamiento de un centro comercial de Avondale y la policía a detenido a dos personas para interrogarlas, pero se dijo que no fueron los autores del crimen.

Sucedió justo antes de las 10 pm el jueves fuera de la tienda Fry’s ubicado en Buckeye Road y Avondale Road.

La policía identificó a la víctima como Eric Domínguez, de 23 años, pero no han dicho nada sobre las dos personas detenidas.

Los detectives todavía están trabajando para juntar todo, pero en este momento, saben que dos coches condujeron hasta el vehículo donde Domínguez estaba y dispararon varias rondas de tiros a la puerta del lado del pasajero. Domínguez fue herido en el pecho.

La familia de Domínguez lo llevó a una estación de bomberos cercana donde los paramédicos comenzaron el tratamiento. Domínguez, el padre de un niño de 1 año, fue trasladado al hospital donde murió.

Los investigadores no saben lo que precipitó el tiroteo, ni han dicho cómo la víctima y las personas detenidas podrían haber estado conectadas. Esas dos personas no han sido arrestadas.