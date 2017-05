Por Hugo Laveen

Austin, Texas.— Una persona murió y otros tres resultaron heridos el lunes en un ataque de apuñalamiento en la Universidad de Texas en el campus de Austin, dijo la policía.

La policía recibió una llamada alrededor de las 1:50 p.m. donde reportaban un ataque afuera del Gregory Gymnasium en el East Campus, dijo el jefe de policía de UT-Austin, David Carter. La policía arrestó a Kendrex J. White, un estudiante de UT de 21 años de edad, en la escena, y añadió que hasta el momento no se han presentado cargos en el caso.

Carter dijo que White estaba armado con un cuchillo de caza Bowie y fue visto alejándose de un individuo derribado en el suelo. Cada una de las víctimas fue transportada al Centro Médico de la Universidad de Brackenridge para recibir tratamiento.

Las cuatro víctimas, tres hombres blancos y un hombre asiático entre las edades de 20 y 21, no se cree que estén conectados entre sí, dijo Carter. El jefe de policía no pudo confirmar que el incidente estuviera relacionado con recientes amenazas contra la comunidad griega de la universidad o si White formara parte de cualquier grupo o posible motivación.

Más de 25 testigos están trabajando con la policía mientras la investigación está en curso.

White asistió a la Escuela Secundaria Killeen y se graduó en 2014, según una página de Facebook que parece pertenecer a él. En lo que parece ser su cuenta de Twitter, dijo que era un “futuro médico” estudiando biología.

El presidente de la universidad, Greg Fenves, dijo que la universidad investigaría activamente las puñaladas y que las clases fueron canceladas el resto del lunes.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias”, dijo. “Esto rompe mi corazón que cualquiera de nuestros estudiantes sea tocado por la tragedia”.

Rachel Prichett, estudiante de primer año de UT, acababa de dejar su última clase del día cuando caminaba por el gimnasio. “Escuché a un par de personas gritar”, recordó una hora después. “Pensé que estaban bromeando entre sí, hasta que me di la vuelta y vi a un tipo … sosteniendo un pequeño tipo de machete.”

Prichett vio al atacante acercarse a otro hombre, agarrarle el hombro y apuñalarlo en la espalda. Ella dijo que el ataque le sucedió tan cerca de ella que podría haber extendido la mano y tocado a la víctima.

“Entonces me di la vuelta y empecé a correr”, dijo. “Mientras corría, vi a este tipo sentado en una mesa que estaba desplomado y ensangrentado. Al parecer, nadie lo había visto herido. Alguien estaba caminando hacia él y viendo y diciendo: ‘Todo el mundo sale’. ”

Prichett dijo que el atacante había escapado de la atención mezclándose en la concurrida escena del campus.

“Estaba caminando muy tranquilamente con el cuchillo a su lado”, recordó Prichett después de reunirse con su novio cerca de la escena del ataque. No lo habrías visto a menos que estuvieras prestando atención.

El gobernador Greg Abbott respondió a las puñaladas y un tiroteo en Dallas en una declaración por correo electrónico./

“Nuestras oraciones salen a todos los afectados por los trágicos acontecimientos de hoy”, dijo. “He sido informado por el Departamento de Seguridad Pública sobre ambos incidentes y también he hablado con la Universidad de Texas en el Presidente de Austin Greg Fenves. Como las investigaciones sobre estos crímenes atroces continúan, he ofrecido todos los recursos estatales disponibles tanto a Dallas como al Universidad de Texas para ayudar en cualquier esfuerzo. ”

Después de que White fue detenido, hubo informes de un apuñalamiento separado en el Campus Oeste y posibles amenazas de bomba en el Moody College of Communications y Belo Center for New Media.

El gobierno estudiantil de UT dijo que el área alrededor de los edificios en el campus del norte fue reabierta después de que una amenaza de bomba fue encontrada para no ser creíble.

Una alerta oficial de la universidad fue a los estudiantes a las 2:14 p.m., que dijo que el sospechoso estaba bajo custodia y no había amenaza inmediata al campus.

Antes de que se enviara la alerta de la universidad, varios estudiantes se llevaron a Twitter el lunes por la tarde en pánico, diciendo que hubo un posible apuñalamiento o disparos cerca de Jester West Residence Hall y la Biblioteca Perry-Castañeda.