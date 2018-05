Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. Un osito juvenil fue visto paseando por un barrio de Mesa el jueves por la mañana.

El oso fue visto cerca de las carreteras Power y Thomas, justo después de las 11:00 de la mañana.

Los trabajadores del Arizona Game and Fish Department (AZGFD) están trabajando para sacar al oso del área. Destacan que los residentes no deberían salir a buscar al oso por razones de seguridad.

AZGFD primero recibió informes el miércoles por la noche sobre este oso en Red Mountain Ranch Country Club en Mesa.

En una publicación de Facebook, el departamento dice:

“No consideramos que este oso juvenil sea una preocupación de seguridad pública en este momento. No ha mostrado ninguna agresión y se está alejando de las personas. Use el sentido común, como siempre. Si ve un oso, manténgase a una distancia segura. Estamos solicitando informes de primera mano sobre los avistamientos actuales a nuestra oficina de despacho de inmediato. AZGFD está monitoreando la situación”.

Esta no es la primera vez que se ve a un oso en Mesa.

En 2013, un oso fue visto deambulando por el vecindario de las carreteras de Adobe y Mountain, justo al lado de la Escuela Primaria Sousa. Ese oso fue tranquilizado y liberado en un área segura en el Bosque Nacional Tonto.