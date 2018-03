Por Hugo Laveen

San Luis, AZ. Un recluso murió durante un motín en una prisión del sur de Arizona donde cientos de reclusos atacaron a guardias y prendieron fuego, dijeron funcionarios de la prisión el viernes.

El Complejo Penitenciario Estatal de Arizona – Yuma, que se encuentra aproximadamente a 200 millas (321 kilómetros) al suroeste de Phoenix en San Luis, permaneció cerrado el viernes y se suspendieron las visitas.

La pelea comenzó el jueves por la noche en la Unidad Cheyenne de la prisión cuando los reclusos atacaron al personal de la prisión, dijo el portavoz de DOC, Andrew Wilder.

El incidente se convirtió en una escena caótica que involucró a 600 reclusos. Algunos arrojaron piedras, iluminaron colchones y otras propiedades y algunos irrumpieron en la unidad de salud de la prisión. El daño incluyó ventanas rotas, lavabos, inodoros, alarmas contra incendios e inundaciones. Las autoridades estaban trabajando para organizar viviendas alternativas para los reclusos.

Otras agencias de aplicación de la ley, incluida la policía de San Luis y la oficina del alguacil del condado de Yuma fueron llamadas para ayudar y la escena estuvo contenida casi tres horas después.

El Departamento de Correcciones de Arizona dijo en un comunicado que Adam J. Coppa, de 32 años, sufrió heridas fatales durante el combate cuerpo a cuerpo, pero no se dieron a conocer los detalles de cómo fue herido. Una investigación está en curso.

“El departamento está investigando a fondo todas las facetas de la perturbación, incluida la posible motivación de los reclusos”, dijo el departamento. “ADC buscará cargos criminales adicionales para cualquier recluso involucrado en esta actividad violenta”.

Según los registros de prisiones en línea, Coppa fue sentenciado a tres años por condenas de 2017 por posesión de drogas peligrosas y otros delitos. Pero debido al crédito por el tiempo que se prestó, estaba programado para el lanzamiento en septiembre.

Su registro también muestra que Coppa tuvo dos infracciones disciplinarias en los últimos dos meses. Rechazó una asignación de trabajo en la prisión y era sospechoso de poseer o fabricar una sustancia embriagadora. Sus abogados defensores anteriores no respondieron de inmediato el viernes por la tarde a un mensaje en busca de comentarios.

Según los oficiales, 26 reclusos y 11 empleados de la prisión sufrieron lesiones menores o que no ponen en peligro la vida. De los empleados, todos menos uno ya han regresado al trabajo.

El complejo alberga aproximadamente 1,147 presos. Los que estuvieron involucrados permanecen encerrados en recintos recreativos cercados en el patio de recreación, dijo el departamento. Están recibiendo comidas, agua, mantas, medicamentos necesarios y acceso a los baños.