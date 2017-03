Por Hugo Laveen

Thurmont, Maryland.— Una estudiante de 18 años estaba planeando un ataque masivo en una escuela secundaria de esta población, en la que planeaba también suicidarse después del tiroteo, según informaron las autoridades.

Una escopeta, municiones y materiales para la fabricación de bombas incluyendo clavos y pólvora fueron encontrados en la casa de Nichole Cevario en Thurmont el jueves, dijo el alguacil del condado de Frederick, Charles Jenkins, en una conferencia de prensa.

No hay evidencia de que alguien más estuviera involucrado, dijo Jenkins.

Uno de los padres de la adolescente notificó a los jefes de la Escuela Catoctin el jueves de una posible amenaza de violencia y Cevario fue retirada del aula y entregada a los investigadores, dijo la oficina del alguacil del condado de Frederick en un comunicado. Cevario fue llevado más tarde de la escuela a un hospital para una evaluación de emergencia y permanece hospitalizada, dijeron las autoridades.

“Este ataque fue impedido por los padres, que dieron un paso adelante”, dijo Jenkins.

El diario de Cevario describió claramente los planes detallados para un ataque en el que había estado trabajando durante algún tiempo, incluyendo un cronograma del ataque con sus expectativas para cada etapa, dijeron funcionarios. Había fijado el 5 de abril como el día del ataque, dijo el sheriff. Ella estaba adquiriendo los materiales y compilando detalles sobre los procedimientos de emergencia de la escuela asociados con los ejercicios realizados por el personal y los recursos de la escuela.

El diario de Cevario mostró “pruebas de problemas de salud mental, problemas emocionales”, dijo Jenkins. No hubo indicios de que la intimidación fuera un problema, pero el diario mostró “mucha frustración en su vida personal”, dijo Jenkins.

Los investigadores no creen que alguien esté trabajando con Cevario y piensan que han eliminado cualquier amenaza a la escuela y la comunidad, dijeron funcionarios. Mientras que los materiales explosivos fueron localizados durante la investigación, no fueron combinados en ninguna forma que creó un artefacto explosivo.

Los investigadores han obtenido una orden de arresto en la que se le atribuye a Cevario la posesión de material explosivo con la intención de crear un dispositivo destructivo y posesión de material incendiario con la intención de crear un dispositivo destructivo. Dicen que las órdenes serán atendidas cuando sea dada de alta del hospital.

Un hombre que contestó el teléfono en la casa de Cevario y su abogado, Alan Winik, se negó a comentar.