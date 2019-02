Se calienta la contienda a la Alcaldía, a un mes de la elección

Gabriel Limón

La competencia entre los ex concejales Kate Gallego y Daniel Valenzuela para llegar a la Alcaldía, ha sido larga y extenuante, una verdadera carrera de resistencia, en la que finalmente resultará ganador quien tenga la capacidad de sumar más respaldo y simpatías al día 12 de marzo.

En la contienda para Mayor de Phoenix, está a punto de escribirse historia en cualquier escenario: el primer hispano, o la primera mujer electa para una metrópoli, por ello no es de extrañar que los golpeteos se hayan hecho presentes.

Kate Gallego, quien ganó con 19 puntos de ventaja la elección de noviembre ha sido objeto de una campaña de desprestigio por parte de grupos afines a Daniel Valenzuela, haciendo buena la máxima política de golpear al líder.

Tanto la Cámara de Comercio de Phoenix como los Departamentos de Policía y Bomberos han realizado costosas campañas en contra de Gallego, éstos últimos invirtiendo alrededor de medio millón de dólares en anuncios de televisión, afirmando que la ex concejal del Distrito 8, en su momento votó en contra de la Seguridad Pública, al no autorizar un incremento de impuestos para tal efecto.

“Han intentado manipular la opinión pública con información errónea que puntualmente ha sido aclarada por el propio Arizona Republic, pues yo siempre he estado a favor de la seguridad pública, pero simplemente pedí se tomaran de otra parte, sin castigar a los contribuyentes con un alto incremento de impuestos”, dijo Gallego.

Daniel Valenzuela por su parte evitó entrar en controversia respecto a la campaña en contra de su contendiente, afirmando que él nada tiene que ver.

“Es un esfuerzo particular que están realizando los grupos independientes que me apoyan, y lo único que puedo agregar es que me siento halagado de contar con el respaldo de instituciones tan respetadas como los Departamentos de Policía y Bomberos”, dijo.

Paradójicamente, el respaldo del Departamento de Policía podría no ser tan benéfico para una candidatura, luego de la controversia alrededor de 45 muertes a manos de los agentes el año pasado.

“Es un tema delicado que he tratado en mi campaña y trabajaremos en soluciones para evitar éste tipo de sucesos, de hecho como Concejal del Distrito 5, implementamos la incorporación de las cámaras corporales y apenas hace unos días esa medida fue aprobada en el Concilio para todas las áreas de la ciudad”, agregó Valenzuela.

Para Kate Gallego, el tema de la violencia policíaca es preocupante y señala que en su momento también apoyó la incorporación de cámaras corporales y mayores recursos para la capacitación de las fuerzas policiacas.

“Necesitamos asegurarnos de que nuestros oficiales tengan la mejor capacitación para que sepan si alguien está experimentando una enfermedad mental, que disminuyan la tensión y que comprendan lo que están pasando; en cuanto a tecnología, apoyo las cámaras corporales y enviar un robot en lugar de una persona con un arma a un lugar de peligro.

“En transparencia, tenemos que decirle a la comunidad lo que está pasando, compartir información y dialogar sobre cómo podemos hacerlo mejor, traer expertos nacionales para ayudarnos a mantener a todos en nuestra comunidad a salvo. Mi objetivo es que cada oficial de policía al igual que cada persona, llegue a casa de forma segura”, dijo Gallego.

Daniel Valenzuela terminó en segundo lugar en la contienda de noviembre, 19 puntos debajo de Gallego, pero con margen para contender en la segunda vuelta, por lo que realizó cambios en su equipo de campaña sumando apoyos republicanos.

“No me hice republicano, ésta contienda no es de partidos, simplemente he ido sumando apoyos de diferentes sectores, pero mi campaña y mi mensaje se han mantenido constantes, a fin de cuentas, como Alcalde se representa a toda la ciudadanía, sin importar su origen, creencia o militancia”, dice Valenzuela.

Kate Gallego, por su parte se ha mantenido en el ala progresista y más que respaldo de corporaciones o de sindicatos, tiene la simpatía del mayor porcentaje de la población, además que forma parte de la ola femenil que ha cambiado los recientes resultados electorales.

“Me siento orgullosa del respaldo que me ha dado la comunidad y líderes de diferentes representaciones y también de mantener una campaña positiva y propositiva, confío en que la ciudadanía sabe distinguir las propuestas de los ataques y finalmente harán la mejor elección para Phoenix”, finalizó.