Por Hugo Laveen

Un juez de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó el martes que los patrones de vuelo actuales del aeropuerto internacional de Sky Harbor son ilegales y necesitan cambiar.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia acordó que la decisión de la FAA en 2014 de cambiar las rutas dentro y fuera del Aeropuerto Internacional Sky Harbor en Phoenix era “arbitraria y caprichosa”.

Steve Dreiseszun recuerda el 18 de septiembre de 2014, como el día en que su tranquilo barrio histórico en el centro de Phoenix ya no era tan tranquilo.

Es el día que la FAA cambió sus rutas de vuelo de Sky Harbor, aparentemente de la noche a la mañana.

Había comenzado a usar una nueva tecnología de satélite que hacía despegues más rápidos y seguros, pero también colocaba aviones directamente por encima de los barrios.

“Esto hizo casi imposible estar al aire libre y disfrutar de barbacoas, tiempo de la familia, de recreación”, dijo Dreiseszun.

En el pasado, los aviones que despegaban seguirían el lecho del río salado, y los barrios fueron construidos con la mitigación del sonido del jet en su mente.

Después del cambio, las quejas por el ruido se dispararon. Dreiseszun y muchos de sus vecinos se unieron, junto con la ciudad de Phoenix, y demandaron a la FAA.

Ahora un juez federal ha decidido que la FAA debe arreglarlo.

“Al mantener al público en la oscuridad, la agencia hizo imposible que el público presentara opiniones sobre los efectos potenciales del proyecto que la FAA debe considerar”, dijo el tribunal.

“Esto es una violación de la ley federal y las comunidades y los aeropuertos deben ser consultados antes de un cambio importante como este sucede, y que no fue el caso. Y ahora si y cuando la FAA quiere hacer un cambio importante en nuestra comunidad, entonces esperamos que la Ciudad y los residentes sean consultados primero”, dijo Deborah Ostreicher, asistente del director de Phoenix Aviation.

El abogado y ex alcalde de Phoenix y el fiscal general de Arizona, Terry Goddard, representaron a los barrios en la demanda. Dice que la FAA debe volver a seguir los patrones de vuelo previos a 2014 mientras trabaja en un nuevo plan.

No estaba claro de inmediato cuál sería el próximo paso de la agencia. La FAA dice que “revisaremos cuidadosamente la decisión antes de decidir sobre los próximos pasos”.

“Estoy deseando la paz y tranquilidad que teníamos antes de que la FAA cambiara la ruta de vuelos. Yo estoy esperando la oportunidad de disfrutar de nuestro patio trasero y para nuestros vecindarios para establecerse y ser la experiencia que todos esperábamos cuando invertimos en ellos”, dijo Dreiseszun.

“La FAA tomó este paso que impactó negativamente en la vida de miles de residentes de Phoenix sin buscar un aporte significativo de nuestra comunidad o de la ciudad”, dijo el alcalde de Phoenix, Greg Stanton, en un comunicado. “La decisión de hoy afirma que la FAA necesita volver al tablero y hacer las cosas bien”.

La vice alcaldesa de Phoenix, Laura Pastor, calificó la sentencia de “una gran noticia para los barrios afectados que han estado luchando contra estos cambios durante los últimos tres años”.

Cerca de 1.200 aviones y más de 120.000 pasajeros llegan y salen desde el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor cada día.