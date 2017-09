Tener una fuerte red de respaldo aumenta las probabilidades de que una mujer hable de sus síntomas, según un estudio.

Salud

Una de cada 5 mujeres que recién fueron madres y que tienen una depresión postparto u otro trastorno del estado de ánimo después de dar a la luz sufre en silencio, revela un estudio reciente.

“Nuestro estudio descubre que muchas mujeres que se beneficiarían del tratamiento no lo están recibiendo, porque no le dicen a nadie que están pasando por dificultades”, dijo la autora del estudio, Betty-Shannon Prevatt, psicóloga clínica y estudiante de doctorado en la Universidad Estatal de Carolina del Sur.

Prevatt y sus colaboradores pidieron a 211 mujeres que habían dado a luz en los últimos 3 años que participaran en una encuesta anónima.

Preguntaron a las madres si tuvieron síntomas de algún trastorno del estado de ánimo postparto y si habían hablado con un médico, un enfermero, un asesor en lactancia o una doula sobre estos síntomas. También les preguntaron con respecto a cualquier dificultad que les impidiera buscar ayuda profesional.

“Sabemos que entre el 10 y el 20 por ciento de las mujeres experimentan unos trastornos del estado de ánimo significativos después del parto, y esos trastornos pueden afectar de forma negativa al bienestar físico y emocional de las madres y de los niños”, dijo Prevatt en un comunicado de prensa de la universidad.

“Nuestro objetivo con este estudio era ver cuántas mujeres no están hablando sobre estos problemas, dado que eso es una cuestión determinante para ayudar a las mujeres a que tengan acceso al tratamiento”, añadió.

La encuesta mostró que el 51 por ciento de las madres del estudio cumplían los criterios de un trastorno del estado de ánimo postparto. De ese grupo, aproximadamente el 20 por ciento nunca le comentaron sus dificultades a un proveedor de atención de la salud.

“Para poner esto en contexto, hay directrices nacionales que dicen que los proveedores de atención de la salud deben preguntar a las mujeres con respecto a los síntomas [de un trastorno del estado de ánimo postparto] después de dar a luz”, comentó la coautora del estudio, Sarah Desmarais, profesora asociada de psicología.

Dado que hay tantas mujeres en nuestro estudio que no hablan sobre lo que están sufriendo, “esto sugiere firmemente que un porcentaje significativo de estas mujeres no hablan de sus síntomas incluso cuando se les pregunta por ellos”, señaló.

Las madres recientes que tenían los niveles de estrés más altos y las que tenían las redes de respaldo más fuertes eran más propensas a buscar ayuda por un trastorno del estado de ánimo después de dar a luz, indicaron los investigadores.

“No debemos solo enseñar a las mujeres cómo crear un plan para el parto, sino que necesitamos enseñarles a crear un plan de respaldo social”, afirmó Desmarais.

En general, las mujeres que estaban desempleadas, las que tenían antecedentes de problemas de salud mental o las que tenían los síntomas más severos de un trastorno del estado de ánimo eran más propensas a reportar varios problemas en el acceso a la atención profesional que necesitaban, encontró el estudio.

“Este trabajo enfatiza la importancia de las redes de respaldo y la necesidad de normalizar la amplia variedad de reacciones que tienen las mujeres después de dar a luz”, dijo Prevatt. “Tenemos que hacer que no haya ningún problema con que las mujeres hablen sobre su salud mental, para que puedan tener un mejor acceso a un tratamiento. Trabajar con las personas que rodean a las mujeres que recién fueron madres podría ser clave”.

Los resultados del estudio aparecen en una edición reciente en línea de la revista Maternal and Child Health Journal.

FUENTE: North Carolina State University