Por Hugo Laveen

El Paso, TX. ¿Alguna vez has visto una serpiente de cascabel blanca? Bueno, pues sí las hay!

Texas Parks & Wildlife recientemente compartió una foto de la serpiente de cascabel de las rocas, vista en el Wyler Aerial Tramway en El Paso.

TPW dijo que las serpientes de cascabel no atacarán a menos que sean provocadas y que, si se encuentran con una, simplemente le den espacio y lo dejen en paz.

La Serpiente de Cascabel de las Rocas o rocosa, no solo existe en Texas, sino que las hay en Arizona. Se trata de una serpiente de cascabel pequeña (hasta 840 mm o 33 “de longitud total sin cascabel) de color gris verdoso a gris azulado, casi blancas, con 14 a 24 bandas cruzadas dentadas de color gris oscuro a marrón oscuro en la parte posterior. Las muestras de Arizona a menudo tienen puntos oscuros o manchas entre las bandas oscuras. En los machos adultos, a menudo se ve una franja verde casi irisada a lo largo de la espalda.

A veces se observan manchas rosas o salmónicas en los lados inferiores. La parte inferior es rosácea y se vuelve un poco más oscura hacia la cola. Las pupilas son elípticas verticalmente y las escamas dorsales están aquilladas, el cuello es delgado y la cabeza es ancha y triangular. En el extremo de la cola hay un traqueteo compuesto por una serie de secciones queratinosas flojamente entrelazadas.

Se agrega una nueva sección cada vez que la serpiente muda su piel. El cascabel es grande en relación con el tamaño del cuerpo.

Esta serpiente habita en el sudeste de Arizona, incluyendo Chiricahua, Peloncillo, Dragoon, Whetstone, Santa Rita, Huachucas y Canelos. Se encuentra en elevaciones que van desde aproximadamente 4,000 pies a 8,500 pies.

La serpiente de cascabel de roca come ciempiés, lagartos, pequeños roedores y pájaros. Utiliza veneno inyectado a través de colmillos largos, huecos y retráctiles para matar y comenzar a digerir a su presa.

El apareamiento se lleva a cabo en verano. Una camada de hasta 10 jóvenes nace en verano.

Esta serpiente de cascabel es capaz de emitir veneno potente. Si se encuentra, debe ser dejado solo. Un gran porcentaje de envenenamientos ocurre cuando una serpiente es manipulada o maltratada. Esta serpiente está protegida en Arizona. Es contrario a la ley del estado de Arizona hostigar, dañar, perseguir, cazar, disparar, herir, matar, atrapar, capturar o recolectar este animal o intentar involucrarse en dicha conducta.