Por Hugo Laveen

La policía está buscando a un conductor que atropelló a una mujer, la cual fue trasladada a un hospital el miércoles por la mañana, y posteriormente al accidente se dio a la fuga.

Mientras los investigadores saben que la víctima fue golpeada por un vehículo, no están seguros si la mujer estaba caminando en ese momento o si ya estaba en la calle.

Un testigo le dijo a los oficiales que la mujer había estado corriendo por la calle, posiblemente tratando de ser golpeada. Ningún otro testigo se quedó para hablar con la policía.

Los equipos de emergencia llegaron a la escena en la 76 Avenida y Roosevelt Street, que está al sur de la Interestatal 10, poco después de la medianoche para encontrar a la mujer en la carretera. Ella tenía algunos huesos rotos, así como lesiones internas.

La mujer, que se cree que tiene entre 30 y 40 años de edad, se informó que se mantenía consciente cuando fue llevada al hospital, pero no respondía.

La intersección fue cerrada mientras que la policía llevaba a cabo la parte en escena de su investigación. Los investigadores no tienen ninguna información sobre el vehículo que golpeó a la mujer, ni saben nada acerca de quién estaba detrás del volante de ese vehículo.