Salud

Para las personas con tinnitus, el zumbido persistente en los oídos es, como mínimo, una molestia leve, y en los peores casos deja incapacitado.

Pero un nuevo dispositivo podría ayudar a aliviar el ruido que se percibe, reportan unos investigadores.

El dispositivo experimental usa un sonido programado precisamente y la estimulación cutánea para dirigirse a la actividad neural en el cerebro. Apaciguó los sonidos molestos en los animales de laboratorio y mejoró la calidad de vida en un grupo de prueba de 20 seres humanos, según los investigadores de la Universidad de Michigan.

“Los estudios con animales han identificado células nerviosas específicas del cerebro, llamadas células fusiformes, que emiten sonidos fantasma al resto del cerebro”, dijo la investigadora principal, Susan Shore.

En una persona con tinnitus, las células fusiformes aumentan la actividad, tal y como harían normalmente en presencia de un sonido real, explicó. “Estas señales se transmiten a la parte auditiva del cerebro y se interpretan como sonidos aunque no haya ningún estímulo de sonido”, dijo Shore, profesora de otorrinolaringología, fisiología e ingeniería biomédica.

Aproximadamente el 15 por ciento de los estadounidenses sufren de tinnitus. En torno a 2 millones no pueden trabajar o realizar otras actividades diarias debido al zumbido constante en sus oídos o el estrés resultante que provoca, indicaron los investigadores en las notas de respaldo. El problema con frecuencia procede de la exposición al ruido alto, o a un traumatismo en la cabeza y el cuello.

El nuevo estudio muestra que la actividad de las células fusiformes puede calmarse usando una combinación de sonidos y una estimulación eléctrica leve en la piel.

El dispositivo doméstico que se probó en el estudio suministra la estimulación a través de electrodos y auriculares, dijo Shore.

Los pacientes usaron el dispositivo 30 minutos al día durante 4 semanas. Una semana después, el volumen del tinnitus regresó, pero la mejora en la calidad de vida duró hasta varias semanas, indicó.

Los pacientes que usaron un dispositivo falso no experimentaron ninguna mejora en el tinnitus, dijo Shore.

Un ensayo más grande probará el tratamiento durante más tiempo. “En este momento no sabemos si deberán seguirlo usando cada día, o si solo necesitan hacerlo una vez a la semana o algo así. Esto tendrá que determinarse”, añadió.

El costo del dispositivo no se conoce aun porque el tratamiento todavía está en desarrollo, apuntó Shore.

El tinnitus no tiene cura. Pero algunas personas obtienen un alivio emocional con la terapia cognitivo-conductual o la terapia de sonido, según la Asociación Americana del Tinnitus (American Tinnitus Association).

En los casos graves, algunos pacientes prueban con tratamientos invasivos, como la estimulación cerebral profunda y la estimulación del nervio vago, señaló Shore.

El nuevo dispositivo no invasivo depende de la llamada plasticidad de los estímulos dependiente del tiempo o STDP (por sus siglas en inglés). Tiene el objetivo de corregir el fallo nervioso que da origen al tinnitus al dirigir el sonido a los oídos y alternarlo con pulsos eléctricos leves en la mejilla o el cuello.

Para el estudio, Shore y sus colaboradores buscaron a pacientes con tinnitus que pudieran cambiar sus síntomas temporalmente al contraer la mandíbula, al sacar la lengua o al girar o flexionar su cuello. Estos pacientes parecen beneficiarse más de la combinación de estímulos auditivos y eléctricos, indicaron los autores del estudio.

A fin de determinar el mejor momento de los impulsos, el equipo de Shore realizó pruebas sobre los dispositivos en conejillos de indias con tinnitus inducido por el ruido.

En el ensayo con seres humanos, la mitad de los pacientes recibieron un tratamiento durante 4 semanas, y los demás pacientes recibieron los sonidos sin estimulación eléctrica.

Después de un descanso de un mes se reanudó el estudio, pero los pacientes cambiaron al otro tratamiento.

Las personas que recibieron la STDP reportaron una mejora de sus síntomas y una mejor calidad de vida. Algunos dijeron que los sonidos fantasmas se volvieron menos molestos, menos agudos o más fáciles de ignorar.

El Dr. Harrison Lin es profesor asistente en el departamento de otorrinolaringología-cirugía de cabeza y cuello en el Centro Médico de la Universidad de California, en Irvine.

Dijo que la nueva técnica podría ser un avance para algunos pacientes con tinnitus.

“Este informe de un método no invasivo y bien tolerado para reducir el volumen del tinnitus para las personas que sufren un tinnitus molesto e insoportable es increíblemente importante”, dijo Lin, que no participó en el estudio.

“Esperemos que este método madure en unas opciones de tratamiento nuevas, seguras y efectivas, que en la actualidad hacen mucha falta”, añadió.

El informe aparece en la edición del 3 de enero de la revista Science Translational Medicine.

FUENTES: Susan Shore, Ph.D., professor otolaryngology, physiology and biomedical engineering, University of Michigan, Ann Arbor; Harrison Lin, M.D., assistant professor, department of otolaryngology-head and neck surgery, University of California, Irvine Medical Center; Jan. 3, 2018, Science Translational Medicine