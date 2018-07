Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. El daño provocado por la tormenta monzónica ha sido devastador para una familia de Phoenix, que perdió su único automóvil por un árbol caído.

El lunes, Brent Yosick estaba corriendo las cosas desde su automóvil a la Extended Stay America, donde vivía su familia. Su automóvil estaba solo en el estacionamiento por unos minutos cuando una ráfaga de viento golpeó el árbol que se encontraba al lado.

“Salí y lo miré, y el automóvil tenía daño total. Ya sabes, las cuatro puertas están atascadas, la ventana trasera se rompió, el neumático estaba plano “, dijo Yosick.

El árbol ha sido removido, pero desde el tronco restante es obvio que tenía al menos un pie de diámetro. Parece que el suelo estaba saturado, lo que facilita que todo el árbol – raíces y todo – se vuelque.

“Así que se derrumbó en el techo, obviamente. Se dobló el pequeño marco lateral por aquí “, dijo Yosick mientras mostraba su auto aplastado. Ha vivido en Arizona toda su vida, pero nunca ha enfrentado personalmente daños por tormentas como este.

Su esposa, Britney Payne, no sabe qué hacer una vez que tiene que devolver su automóvil de alquiler actual el viernes.

“Salí precipitadamente, todavía llovía y soplaba viento, lo vi y lloré. Quiero decir, incluso mirándolo ahora, solo quiero llorar”.

La familia solo ha tenido el auto por aproximadamente 5 meses. El auto que tenían antes fue robado.

“Siento que nos siguen golpeando con dificultades después de las dificultades”, dijo Payne.

“Ese era nuestro único auto. Ya sabes, ese era nuestro único automóvil para ir del punto A al punto B, para llevar a los niños a la escuela, a la esposa al trabajo, a mí al trabajo. Ese era nuestro único vehículo”, dijo Yosick.

El trabajo de Payne no está cerca de una línea de autobús, por lo que ahora no tiene idea de qué va a hacer para ir a trabajar el lunes. La familia dice que su seguro de automóvil solo cubre la responsabilidad, por lo que no recibirán ayuda con ese fin.

También dicen que el seguro del hotel les dijo que tampoco cubrirán el daño del auto porque fue ‘un acto de Dios’.