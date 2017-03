Por Hugo Laveen

Dos importantes organismos que agrupan universidades de México y Estados Unidos se reunieron en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde también se llevó a cabo el Primer Encuentro de Rectores de Universidades de ambos países, con el objetivo de fortalecer sus nexos para proteger a estudiantes hispanos, que podrían ser deportados a México, de acuerdo a los planes dados a conocer por la Casa Blanca.

“Lo que comenzó hace 3 años como una iniciativa para fortalecer la colaboración entre las instituciones se convirtió en una declaratoria de libertad académica. Nos reunimos para reafirmar la importancia del intercambio internacional y para trabajar juntos a fin de incrementar las oportunidades de los estudios académicos e investigaciones”, afirmó Donna Carroll, rectora de la Universidad Dominicana en Illinois

Las instituciones de educación superior de Estados Unidos pretenden “seguir construyendo la colaboración” con las mexicanas, “incluso en estos tiempos políticos difíciles”, aseguró Carroll.

“En estos tiempos de reto, cuando el futuro de muchos jóvenes es incierto, como educadores debemos ser ingenieros de un rol de esperanza para ellos”, dijo Carrol en una conferencia de prensa previa al arranque del encuentro que tuvo lugar en el campus de la Universidad del Valle de Atemajac.

Carroll ofreció su solidaridad a los estudiantes hispanos en Estados Unidos y afirmó que las universidades de ese país han abogado por sus derechos y “por una reforma migratoria justa”.

Recalcó que en su universidad, considerada una “institución santuario”, la matrícula de estudiantes latinos se incrementó 800 por ciento en la última década, la mayoría de ellos con familiares en México.

El primer encuentro de universidades de México y Estados Unidos reúne a 26 rectores y siete directivos universitarios de ambos países, que buscan poner en marcha mecanismos para “profundizar la colaboración, los puentes de comunicación y el entendimiento”.

La reunión ha sido convocada por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes de Mexico) y el Council of Independent Colleges (CIC, de EE.UU.), con el auspicio de Santander Universia.

La Fimpes es la red universitaria más grande de México, fue creada en 1982 y aglutina a 108 instituciones con una población global de 650 mil estudiantes, equivalentes a 60 por ciento de los alumnos de educación superior del sector privado.

Richard Ekman, presidente del CIC, que reúne a 600 universidades y colegios estadunidenses sin fines de lucro, dijo que se busca identificar las posibilidades de intercambio estudiantil y académico que se adapten a las “necesidades y fortalezas” de cada institución.

Hasta ahora, apuntó, los estudiantes en Estados Unidos no eligen las universidades mexicanas como una opción para realizar estancias académicas en el extranjero.

Entre seis y nueve por ciento de los estudiantes de universidades estadunidenses siguen su preparación en el extranjero y “una cantidad muy baja” realiza intercambio con instituciones mexicanas, dijo MaryAnn Baenninger, rectora de la Universidad de Drew, en Nueva Jersey.

“La población de latinos que están inscribiéndose en universidades de Estados Unidos está creciendo mucho y México representa una oportunidad para los estudiantes, (pero) es un potencial que aún no se ha logrado explotar”, afirmó.

Durante el encuentro, el rector de la UNIVA, Francisco Ramírez aseguró que existe la disponibilidad de recibir a dreamers por una disposición federal de la Secretaría de Educación Pública para facilitar el reconocimiento de los estudios de los connacionales que vendrán a México para validar sus estudios y que es posible facilitar el acercamiento entre universidades a pesar de que los sistemas educativos son diferentes uno de otro.

Durante el encuentro, los rectores explorarán también la posibilidad de crear proyectos conjuntos en materia de investigación y desarrollo de programas académicos compartidos.