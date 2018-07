Paco Fuentes anunció que ya no formaba parte de la televisora hispana

Entretenimiento

Univision pasa por una crisis económica fatal que la ha forzado a reestructurar diversos departamentos y despedir a empleados. Uno de los desafortunados en perder su trabajo fue Paco Fuentes, el reportero de “El Gordo y La Flaca” que fue agredido por Eduardo Yáñez en un evento.

El periodista de espectáculos confirmó la noticia en su cuenta de Instagram que había sido parte de los recortes de la televisora hispana.

“Hoy no solo dejo mi casa, dejo mi hogar Univision“, escribió en la red social. “Me voy con gran dolor pero con la frente en alto sabiendo que hice las cosas con todo el amor y profesionalismo posible para todos ustedes que nos hacen el favor de vernos, leernos y escucharnos día a día“.

Fuentes agregó que se encuentra agradecido y esperanzado de que le llegará otra oportunidad próximamente.

“No me queda más que agradecer a Dios y los que me permitieron formar parte de esta espectacular sesión de vida. Espero que pronto se me abra otra puerta tan grande como la de ‘El Gordo y La Flaca’ para seguir cerca de ti”, concluyó.