Salud

Si toma Ritalin o Concerta para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y tiene pensado quedar embarazada, quizá primero deba hablar con el médico sobre un cambio de fármacos.

Un nuevo estudio encontró un pequeño aumento en el riesgo de tener un bebé con un defecto cardiaco si la futura madre tomaba Ritalin/Concerta (metilfenidato). Pero tomar anfetaminas para el TDAH no conllevó el mismo riesgo, dijeron los investigadores.

“Nuestros hallazgos sugieren un pequeño aumento en el riesgo de malformaciones cardiacas asociado con la exposición al metilfenidato en el primer trimestre, pero no con las anfetaminas”, indicó la autora del estudio, Krista Huybrechts, de la división de farmacoepidemiología y farmacoeconomía del Hospital Brigham and Women’s, en Boston.

“Esta información podría ser importante para las pacientes y sus médicos cuando sopesen los riesgos y los beneficios de las estrategias alternativas de tratamiento para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad”, añadió en un comunicado de prensa del hospital.

Pero aunque el estudio encontró una asociación, no probó que tomar Ritalin durante el embarazo en realidad hiciera que el riesgo de defectos cardiacos aumentara.

En el estudio, los investigadores analizaron datos de 1.8 millones de embarazos en Estados Unidos, y de 2.5 millones de embarazos en cinco países nórdicos.

Específicamente, tomar metilfenidato en el primer trimestre se asoció con un aumento del 28 por ciento en el riesgo de defectos cardiacos. Eso significa que por cada mil mujeres que tomen metilfenidato durante el primer trimestre, habría tres bebés adicionales nacidos con defectos cardiacos congénitos.

“Nuestro estudio amplía marcadamente la base de evidencias sobre la seguridad del uso del metilfenidato en el embarazo”, aseguró Huybrechts. “Aunque el riesgo absoluto es pequeño, de cualquier forma es una evidencia importante a tener en cuenta cuando se trate a mujeres jóvenes en edad fértil y a mujeres embarazadas”.

El estudio se publicó el 13 de diciembre en la revista JAMA Psychiatry.

FUENTE: Brigham and Women’s Hospital