Nuevas guías se las ponen más díficil a aspirantes de ciudadanía y otros beneficios

Nacional

El personal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) tiene ahora más elementos para denegar una solicitud o petición de un aspirante a servicios migratorios como resultado de la implementación de un nuevo memorándum anunciado este viernes.

De acuerdo con las nuevas guías, los examinadores tienen más herramientas para no darle paso a una solicitud sin necesidad de que se presente una Solicitud de Evidencia (RFE) o Notificación de Intención de Denegación (NOID). Estos documentos son sometidos en casos en que la evidencia inicial requerida no fue enviada o la evidencia en el sistema no sostiene la elegilibilidad.

En resumen, esta política vuelve a darle al adjudicador discreción total para denegar casos sin tener que emitir primero un RFE o un NOID, procedimiento dispuesto en el 2013.

USCIS sostiene en un comunicado de prensa que la medida busca evitar el procesamiento de casos frívolos.

“Por demasiado tiempo, nuestro sistema de inmigración ha estado sobrecargado con reclamos frívolos o sin méritos que retrasan el procesamiento para todas las personas, incluidos los peticionarios legítimos. A través de este cambio de políticas necesario desde hace tiempo, USCIS restaura la discreción completa de nuestros oficiales de inmigración para denegar las solicitudes y peticiones que están incompletas o son inelegibles, presentadas para obtener beneficios de inmigración”, sostuvo el director de USCIS, L. Francis Cissna.

“Hacer esto desalentará la presentación de solicitudes frívolas y carentes de contenido verdadero utilizadas para engañar al sistema, asegurar que nuestros recursos no sean malgastados, y finalmente mejorará la capacidad de nuestra agencia para adjudicar eficiente y justamente las peticiones de beneficios de inmigración, en fiel cumplimiento con nuestras leyes”, agregó.

La nueva política, que inicia el 11 de septiembre próximo aplica a todas las solicitudes y peticiones, excepto adjudicaciones de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) recibidas después de esa fecha.

“Es una decisión seria y delicada”, dijo Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, a Univision. “Cuando implementen el nuevo reglamento, ya no te van a dar la oportunidad e corregir y ampliar la información que se adjunta en el expediente cuando se pide el beneficio”, explicó.

“Si un caso es negado, el inmigrante deberá comenzar nuevamente de cero y pagar por el trámite. Es probable que haya dificultades para conocer la razón por la cual el agente encargado del caso niega el beneficio o se tarde en notificarlo. Lo preocupante es que si lo niegan, se acaba el caso y hay que comenzar otra vez”, agregó.