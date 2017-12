Salud

La vacuna contra la gripe es segura para las personas con alergia al huevo, afirma un importante grupo de alergólogos de EE. UU.

Los médicos ya no tienen por qué preguntar a los pacientes si tienen alergia al huevo antes de suministrar la vacuna, según una directriz actualizada del Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología (American College of Allergy, Asthma and Immunology).

“Cuando alguien recibe la vacuna contra la gripe, los proveedores de atención de la salud con frecuencia preguntan si es alérgico a los huevos”, dijo el autor principal de la directriz, el Dr. Matthew Greenhawt.

“Deseamos que los proveedores de atención de la salud y las personas con alergia al huevo sepan que ya no hay necesidad de hacer esa pregunta, y no hay necesidad de tomar ninguna medida de precaución especial”, comentó Greenhawt, presidente del comité de alergias alimentarias del colegio.

La directriz es consistente con las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. y la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics).

Desde 2011, una “evidencia abrumadora” ha mostrado que la vacuna contra la gripe no pone en mayor riesgo a alguien con alergia al huevo que a quien no la tiene, dijo Greenhawt en un comunicado de prensa de la organización médica.

La vacuna contra la gripe no contiene la suficiente proteína de huevo como para provocar una reacción alérgica, incluso en las personas con una alergia al huevo severa, afirmaron Greenhawt y sus colaboradores.

Eso significa que los pacientes no necesitan ir a un alergólogo para recibir la vacuna contra la gripe, ni requieren de un periodo de observación más largo que el usual después de recibir la inyección.

“Hay cientos de miles de hospitalizaciones, y decenas de miles de muertes en Estados Unidos cada año por la gripe, la mayoría de las cuales se podrían prevenir con la vacuna contra la gripe”, dijo el coautor de la directriz, el Dr. John Kelso.

“La alergia al huevo afecta principalmente a los niños pequeños, que también son particularmente vulnerables a la gripe”, añadió Kelso. “Es muy importante que animemos a todo el mundo, incluyendo a los niños con alergia al huevo, a que se vacunen contra la gripe”.

La directriz aparece en la edición en línea del 19 de diciembre de la revista Annals of Allergy, Asthma and Immunology.

Todo el mundo de a partir de 6 meses de edad deberían vacunarse contra la gripe cada año, con algunas excepciones raras, según los CDC.

FUENTE: American College of Allergy, Asthma and Immunology