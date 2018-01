Por Arizona Auto Body Shop

Las válvulas proporcionales controlan la presión o el caudal de un sistema proporcionalmente a la señal eléctrica de entrada. En las válvulas de embrague impulsor la señal de entrada es inversamente proporcional al flujo de aceite y la presión que se maneja en dicha válvula, es decir, que un aumento de la corriente resulta en una disminución del flujo de aceite del embrague y por lo tanto de la presión; y en las válvulas de embrague de traba o lock up, la señal de entrada es directamente proporcional al flujo de aceite y la presión, es decir, un aumento de la corriente resulta en un aumento del flujo de aceite del embrague, lo que produce un aumento de presión.

En la figura se muestra una vista seccional de una válvula solenoide de embrague impulsor. Cuando se activa el solenoide de embrague impulsor, el solenoide mueve el conjunto del pasador contra el resorte y lejos de la bola. El aceite de la bomba fluye por el centro del carrete de la válvula, pasa el orificio y la bola, y pasa al drenaje. El resorte de la válvula mueve, hacia la izquierda, el carrete de la válvula. El carrete de la válvula bloquea el conducto entre el embrague impulsor y la bomba, y abre el conducto entre el embrague impulsor y el drenaje. El flujo de la bomba al embrague impulsor se bloquea. El aceite del embrague impulsor fluye y pasa el carrete de la válvula al drenaje.

Cuando se desactiva el solenoide del embrague impulsor, el resorte mueve el conjunto del pasador contra la bola. La bola bloquea el flujo de la bomba, a través del orificio, al drenaje. La presión de aceite aumenta en el extremo izquierdo del carrete de la válvula y lo mueve a la derecha contra el resorte. El carrete de la válvula bloquea el conducto entre el embrague impulsor y el drenaje, y abre el conducto entre el embrague impulsor y la bomba. El aceite de la bomba fluye y pasa el carrete de la válvula al embrague impulsor. En este tipo de válvula, un aumento de la corriente resulta en una disminución del flujo al embrague, y por lo tanto de la presión.

En la figura se muestra un corte de un solenoide de embrague de traba o Lock UP. Cuando se activa el solenoide de embrague de traba, el solenoide mueve el conjunto del pasador contra la bola. La bola bloquea el flujo de aceite de la bomba, a través del orificio, al drenaje. La presión de aceite aumenta en el extremo izquierdo del carrete de la válvula y mueve, hacia la derecha, el carrete de la válvula contra el resorte. El carrete de la válvula bloquea el conducto entre el embrague de traba y el drenaje, y abre el conducto entre el embrague de traba y la bomba. El aceite de la bomba fluye y pasa el carrete de la válvula al embrague de traba.

Cuando se desactiva el solenoide del embrague de traba, se anula la fuerza que mantenía el conjunto del pasador contra la bola. El aceite de la bomba fluye a través del orificio y la bola, y pasa al drenaje. El resorte mueve, hacia la izquierda, el carrete de la válvula. El carrete de la válvula abre el conducto entre el embrague de traba y el drenaje, y bloquea el conducto entre el embrague de traba y la bomba. El flujo de la bomba al embrague de traba se bloquea. El aceite del embrague de traba fluye y pasa el carrete de la válvula al drenaje.

En este tipo de válvula, un aumento de la corriente resulta en aumento de flujo al embrague, lo que produce un aumento de presión. Las válvulas solenoides similares a ésta se usan en las transmisiones de algunas máquinas para conectar y desconectar los embragues suavemente. Los solenoides también se usan para controlar el aire en algunas máquinas y para accionar los inyectores de los motores controlados electrónicamente. La teoría básica de los solenoides es la misma. Se usa un campo magnético inducido para producir trabajo mecánico.

