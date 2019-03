Los asaltantes huyeron rumbo a Estados Unidos y por lo menos uno era norteamericano

Internacional

Madrid.- El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dictó orden de detención internacional contra dos de los 10 asaltantes que el pasado 22 de febrero irrumpieron violentamente en la Embajada de Corea del Norte en Madrid, según confirmaron fuentes policiales y judiciales.

El magistrado los acusa de seis delitos, entre ellos detención ilegal, robo con violencia e intimidación, amenazas y organización criminal. El grupo huyó inmediatamente de España tras cometer el ataque. Para ello, se dividió en cuatro grupos y se desplazó a Lisboa. Desde allí, al menos el jefe tomó un avión con destino al aeropuerto de Newark, en New Jersey, Estados Unidos, donde llegó al día siguiente del asalto.

El asalto estuvo liderado por un ciudadano mexicano residente en Estados Unidos identificado como Adrian Hong Chang. Según la resolución judicial, los asaltantes, tras irrumpir en la representación diplomática norcoreana, se identificaron como miembros de una asociación de derechos humanos para la liberación de Corea del Norte.

Hong Chang compró en una tienda de Madrid material táctico y de combate y entre los días 20 y 22 otros cuatro miembros del grupo, entre ellos Ram Lee, de nacionalidad surcoreana, y Sam Ryu, con pasaporte estadounidense, compraron también diverso material en una ferretería.

El jefe de grupo de asaltantes se presentó en el edificio diplomático el 22 de febrero y pidió ver al encargado de negocios, Yun Sok So, al que ya conocía de una visita que hizo dos semanas antes y en la que se había hecho pasar por empresario que quería hacer inversiones en Corea del Norte. Mientras esperaba en el patio para ser recibido, Hong Chang aprovechó un descuido del personal de la legación y franqueó el paso a otros nueve miembros del grupo, quienes comenzaron a golpear violentamente a sus ocupantes, hasta que consiguieron reducirlos y colocarles grilletes y bridas para inmovilizarlos”.

Así, al máximo responsable de la embajada, Yuk Sok So, “le golpearon y provocaron distintas lesiones y le llevaron a la fuerza hasta uno de los baños”. Ante su resistencia, los agresores le ataron las manos a la espalda con una bridas y le cubrieron la cabeza con una bolsa “a la vez que le amenazaron con barras de hierro y con aparentes armas de fuego apuntándole a la nuca”.

El grupo también forzó la puerta de la habitación en la que se habían refugiado la esposa y el hijo de So, a los que no maniataron, pero sí mantuvieron en permanente vigilancia. Otra mujer, en este caso la esposa de otro de los empleados de la embajada, también se refugió en una habitación con llave. Antes de que los asaltantes consiguieran entrar en la misma, pudo saltar desde el primer piso – lo que le provocó lesiones- y escapar por una de las salidas. Un ciudadano la vio y avisó a los servicios sanitarios y a la policía. Los agentes policiales, tras establecer un perímetro de seguridad, llamaron a la puerta de la legación, donde les abrió el propio Adrian Hong Chang, quien se había colocado una chaqueta con un pin con la cara del presidente de la República Popular de Corea, Kim Jong-un, y se presentó como alto representante de la legación. El intruso indicó a los agentes que no había ningún problema en el interior y que si había alguien herido debían comunicarlo oficialmente al consulado.