Por Leonardo Reichel

Vecinos de Avondale, en el suroeste del área metropolitana de Phoenix, denunciaron haber encontrado mensajes de odio en el cementerio de esa localidad, concretamente insultos racistas en las tumbas de difuntos hispanos.

Avondale como su ciudad vecina Goodyear, fueron ranchos agrícolas fundados hacia 1880s, y los poblados datan de la segunda década del siglo XX cuando arribaron los primeros trabajadores agrícolas dedicados al cultivo del algodón para la Goodyear Tire and Rubber Company. Su expansión se dio en la década de los 40s, al ser instaladas en el área compañías de defensa y apoyo logístico para el ejército, como la Goodyear Aircraft Corp. Y la Litchfield Naval Air Facility.

Sus habitantes, primero dedicados al trabajo del campo, aunque no eran propietarios de la tierra, conformaban una mayoría hispana, así como los trabajadores llegados años más tarde a las empresas de apoyo militar. Goodyear fue incorporado el 19 de noviembre de 1946 y Avondale el 16 de diciembre del mismo año.

Esta semana, en el cementerio de Avondale comenzaron a aparecer leyendas ofensivas sobre las lápidas, desde svásticas nazis, hasta mensajes de desprecio como “Espaldas mojadas” escritos en las tumbas e instalaciones del camposanto.

El hecho, que deja de manifiesto el clima de racismo que se viene incubando en algunos grupos sociales, y del que Arizona es campo de cultivo, provocó las críticas de activistas sociales y la indignación de la comunidad en general.

Carlos Galindo Elvira, quien desde 2016 es director de la Anti-Defamation League, en Arizona, manifestó su perturbación por los insultos y las esvásticas aparecidas en el camposanto Goodyear Farms Historic Cemetery, en Avondale, al oeste de Phoenix.

“Estamos preocupados por este incidente dónde se uso un símbolo de odio como la svástica que denota términos raciales, y lamentamos que esto ocurrió en nuestra comunidad porque luchamos para combatir el odio no sólo en Arizona, sino en todo Estados Unidos”, afirmó.

El vandalismo debió haber tenido lugar la madrugada del jueves anterior, según las primeras denuncias que fueron hechas al departamento de policía de Avondale, pero hasta el momento no existen pistas que conduzcan a conocer la identidad de los responsables.

Trabajadores de la ciudad inmediatamente se dieron a la tarea de borrar el vandalismo y por la noche un centenar de vecinos realizaron una vigilia iluminados con velas, en la que oraron por los jornaleros agrícolas cuyos restos descansan en el lugar y manifestaron mensajes de rechazo a este acto racista.

El Goodyear Farms Historic Cemetery de Avondale fue fundado en 1917 y en su mayoría fueron enterrados en él los cuerpos de trabajadores agrícolas , algunas víctimas de una epidemia de gripe que azotó en 1918 y veteranos de las instituciones militares.

El alcalde de esta ciudad, Kenn Weise, deploró a través de un comunicado, este “indignante suceso” y resaltó que “tales actos de intolerancia y odio no serán tolerados” en Avondale.

Galindo Elvira lamentó que este acto se sume a la lista de hechos de odio y pintadas racistas que han aparecido en varias ciudades de Estados Unidos a partir de la llegada de Donald Trump a la Presidencia.

“Este tipo de actos ocurridos en los últimos meses son parte de las emociones y reacciones de la votación presidencial. No cabe duda que ha sido muy impactante, porque (Trump) siempre utilizó un discurso antiinmigrante y anti musulmán”, concluy