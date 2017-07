Por Hugo Laveen

Hay una lápida en un cementerio del Valle que refleja la pasión de un joven enterrado debajo de ella.

El monumento rectangular de mármol tiene cuatro pilares, uno en cada esquina, con los cordones del zapato atados de tal manera que imita un anillo de boxeo. En los dos lados están los sostenedores de la flor en la semejanza de guantes de boxeo. Y en el centro del simulado anillo de boxeo, una estatua de un joven boxeador en toda su gloria.

Alexis Urbina-Ochoa, de 17 años, fue una estrella en ascenso en el mundo del boxeo amateur. Ganó el título de Campeón Nacional de Boxeo 2013 de la Juventud de los Estados Unidos en la primavera de 2013. Fue el sueño de Urbina-Ochoa boxear en los Juegos Olímpicos.

En el otoño de ese mismo año, Urbina-Ochoa fue asesinado en su casa del sur de Phoenix durante un robo. Fue golpeado severamente. Dos hombres fueron condenados por su asesinato.

“Mi familia y yo diseñamos este monumento para que fuera apto para un campeón porque era un campeón”, dijo su hermana Sulema Urbina.

Pero el monumento también ha traído dolor a la familia Urbina. En mayo de 2016 y otra vez el sábado pasado, alguien vandalizó el monumento, derribando y rompiendo la estatua del joven boxeador en el centro del ring.

“Es muy doloroso ver esto. Simplemente no puedo entender por qué siguen haciendo esto. Creo que es la misma persona porque si se salen con ella una vez, entonces piensan que pueden salirse con la suya por segunda vez “, dijo Urbina.

La familia cree que la piedra grave es blanco y ha sido dañado a propósito. Cuando se dañó por primera vez hace un poco más de un año, la familia tenía la estatua fija y re-erigida. Esta vez, no están seguros de si pondrán restaurar la estatua de nuevo.

“Es algo que estamos repensando sobre ponerlo arriba porque no quiero ver a mi madre llorar de nuevo porque se ha roto de nuevo porque ningún lugar de descanso merece esto. ¿Cómo no puedes respetar algo tan sagrado?

Urbina reportó ambos actos de vandalismo a la policía. Y la familia quiere que quien sea responsable sea responsabilizado.

“Me rompe el corazón. Me duele tanto a mi familia y no hay palabras que puedan explicar la ira que siento. Mi hermano se ha ido. Nada lo va a traer de vuelta. Está descansando, no siente nada. Los que más duelen son los que están aquí, mi madre, mi padre, mi familia “, dijo Urbina.