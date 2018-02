Nacional

Nueva York. La esposa de Donald Trump Jr. fue llevada a un hospital de la ciudad de Nueva York como precaución el lunes, luego de que ella abriera un sobre dirigido a su esposo, que contenía un polvo blanco no identificado, dijo la policía.

Una prueba preliminar indicó que la sustancia no era peligrosa, dijo la policía.

Vanessa Trump, de 40 años, abrió la carta dirigida al hijo del presidente el lunes por la mañana en su apartamento en el centro de Manhattan, dijeron los investigadores. Ella llamó al 911 y dijo que estaba tosiendo y tenía náuseas, dijo la policía.

El Departamento de Bomberos de Nueva York dijo que trató a tres pacientes que luego fueron trasladados a un hospital por lo que consideraban lesiones menores. Las identidades de los pacientes no fueron reveladas.

La policía dijo que el sobre contenía una carta pero no proporcionó otros detalles.

La Organización Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Detectives de la división de inteligencia del Departamento de Policía de Nueva York y agentes del Servicio Secreto estaban investigando.

“El Servicio Secreto y nuestros socios policiales en la ciudad de Nueva York están investigando un paquete sospechoso dirigido a uno de nuestros protegidos que recibimos hoy en Nueva York, Nueva York. Esta es una investigación activa y no podemos comentar más,” el Agente Especial del Servicio Secreto Jeffrey Adams dijo en un comunicado.

Vanessa Trump, una ex modelo, y Donald Trump Jr. tienen cinco hijos, ninguno de los cuales estaba en casa en el momento del incidente.

En marzo de 2016, detectives de la policía y agentes del FBI investigaron una carta amenazante enviada al departamento de Manhattan por el hermano de Donald Trump Jr., Eric, que también contenía un polvo blanco que resultó ser inofensivo. Los sobres que contenían polvo blanco también se enviaron a Trump Tower, que se desempeñó como sede de la campaña de Trump, dos veces en 2016.

Los ataques falsos con polvo blanco juegan con miedos que datan de 2001, cuando las cartas que contenían ántrax mortal se enviaban por correo a las organizaciones de noticias y las oficinas de dos senadores estadounidenses. Esas cartas mataron a cinco personas.