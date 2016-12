Por Hugo Laveen

Por lo menos cinco personas fueron llevadas al hospital después de una colisión que implicó a 12 vehículos en la ruta 347 del estado en dirección sur en el camino de Riggs en la reservación india del río de Gila.

“Una camioneta marrón viajaba hacia el norte a lo largo de SR 347”, dijo el portavoz del Departamento de Seguridad Pública en las horas posteriores al accidente. “Debido a una razón desconocida en este momento, cruzó la mediana hacia los carriles de tráfico hacia el sur en el área de Riggs Road. Ese vehículo procedió a [viajar por] el camino equivocado y chocó con varios vehículos al norte de la intersección”.

El personal del Departamento de Bomberos de Phoenix y el Departamento de Bomberos de Gila River respondieron a la escena poco antes de las 3 de la tarde del miércoles. “Siete pacientes, incluido el conductor en falta, fueron trasladados a hospitales locales con lesiones que iban de graves a críticas”, dijo Grave.

Según se informa, una persona sufrió lesiones que amenazan la vida. Una mujer tenía un brazo parcialmente cortado pero no está claro si es la que está en estado crítico. El Departamento de Bomberos de Phoenix dijo inicialmente que había una fatalidad, pero más tarde dijo que nadie había muerto.

“Fue un desastre aquí, hacia el sur a lo largo del 347”, dijo Raúl García con DPS. El conductor que causó el accidente está en el hospital y el deterioro no se ha descartado como un factor en el accidente, dijo García. Uno de los vehículos tenía una familia dentro, pero García no dijo si había niños heridos.

Aunque había 12 vehículos dentro de la escena, Graves dijo que no todos estaban involucrados en la colisión real. “Algunos de esos vehículos sufrieron daños por escombros voladores …”, explicó, diciendo que cada uno de la docena de vehículos es “parte de la investigación general”. SR 347 es la principal vía de acceso a Maricopa.

La autopista permaneció cerrada en ambas direcciones durante la noche del miércoles, según el Departamento de Transporte de Arizona. Los carriles hacia el sur se cerraron en la Interstate 10. Los oficiales estaban dirigiendo el tráfico hacia el norte hacia Riggs. La carretera finalmente se reabrió antes de las 5 de la mañana del jueves.