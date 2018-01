Por Hugo Laveen

Crozet, Virginia. Varios legisladores de Arizona estaban a bordo del tren que se estrelló contra un camión en Virginia el miércoles por la mañana. Una persona perdió la vida.

El tren llevaba miembros del Congreso a su retiro legislativo en Virginia Occidental.

El senador de Arizona Jeff Flake y la representante federal Martha McSally estaban en el tren. Ninguno de ellos resultó lesionado.

Flake habló en CNN poco después del accidente. Dijo que estaba en el tren cerca del frente con su esposa y su hijo. “Íbamos a buen ritmo”, dijo Flake. “Fue un impacto duro”.

Luego del choque, Flake dijo que bajó del tren para poder ayudar a los heridos. “Un tren de Amtrak entró en contacto con un vehículo que estaba en las vías a las 11:20 am en Crozet, Virginia”, dijo la portavoz de Amtrak, Beth Toll, en un comunicado. “No hay informes de lesiones a pasajeros o miembros de la tripulación”.

La Casa Blanca dio a conocer la siguiente declaración sobre el accidente:

“El presidente ha recibido información completa sobre la situación en Virginia y está recibiendo actualizaciones periódicas. Hay una muerte confirmada y una lesión grave. No hay lesiones graves entre los miembros del Congreso o su personal. Los funcionarios superiores de la Administración están en contacto regular con Amtrak. y autoridades estatales y locales. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los que se han visto afectados por este incidente”.

El retiro legislativo en White Sulphur Springs, Virginia Occidental estaba programado para comenzar el miércoles y finalizar el viernes.

Se espera que el vicepresidente Mike Pence, que no estaba en el tren, hable con los miembros más tarde el miércoles, durante el día, y el presidente Trump tiene programado dirigirse al evento mañana.