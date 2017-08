Por Hugo Laveen

Más de tres docenas de residentes que viven cerca de la granja Hickman’s Farms en Tonopah alegan que la operación de la granja supone una molestia para los vecinos, ya que afecta su calidad de vida.

Una demanda presentada el jueves en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa explica las acusaciones contra el productor de huevos del Valley. Pero los propios residentes describen cómo la instalación, que se trasladó a la zona en 2014, les ha afectado.

“Cuando abres la puerta, obtienes 100 o 200 moscas que entran cada vez que sales por la puerta y regresas”, dijo Jesse Meyer, quien vive con su madre e hijas a una milla al oeste de la granja de pollos.

“Están por toda la comida. Están en todo el piso y las cosas “, dijo Meyer.

Saddle Mountain RV Park se encuentra justo al este de la granja. Su propietario, Mike Wirth, dice que el olor de la instalación ha expulsado a sus clientes.

“Nuestro negocio ha caído un poco este año, sólo por el olor”, dijo Wirth, quien describe el olor como un calcetín húmedo y sucio con amoníaco.

La granja de Tonick de Hickman alberga 4 millones de pollos en una docena de gallineros grandes. Es en su mayoría automatizados, pero también emplea a unas 80 personas.

Billy Hickman, quien es el gerente de operaciones, dice que ningún estiércol de pollo toca la tierra, y los camiones lo sacan de la propiedad todos los días.

“Utilizamos ventiladores para ayudar a secar el estiércol y luego tratamos de enviarlo tan pronto como sea posible lejos de la instalación”, dijo Hickman.

Él dice que la basura animal es la causa más común del olor fétido en las instalaciones de producción animal y su operación hace lo posible por mantener eso al mínimo.

Los Hickmans dicen que entienden que los vecinos se quejen, incluso con una operación bien ejecutada, pero sostienen que están en conformidad con cada reglamento del gobierno.

“Cada vez que hemos tenido una queja directamente a nosotros, vamos y tratamos de satisfacer esa necesidad”, dijo Clint Hickman, quien también es un Supervisor del Condado de Maricopa.

Los críticos a la instalación dicen que el papel plantea un conflicto de intereses para Hickman, que sostienen debe defender en su nombre.

“Si hay algo que va a plantear un conflicto en mis dos mundos, me aseguro de poner una carta y recusarme de esos votos”, dijo Hickman.

Insiste en que su negocio familiar no recibe tratamiento especial de los reguladores del condado. “Ellos toman nuestras quejas y nos dan las gracias y las pasan, pero nada se ha hecho y nada ha cambiado”, dijo Linda Butler, que ha vivido en la zona durante años.

Pero la demanda presentada el jueves puede cambiar las cosas. “De lo que trata la demanda es sobre su capacidad o falta de ellos para disfrutar de sus propiedades”, dijo el abogado Nick Verderame, que representa a 40 residentes de Tonopah. Él dice que una molestia legal es algo que es perjudicial para la salud o ofensivo para los sentidos.

Los Hickmans argumentan que aunque han trasladado sus instalaciones a la zona, tienen derecho a cultivar porque es una comunidad agrícola.

“Estamos cumpliendo con todas esas leyes, reglas y regulaciones y estamos muy orgullosos. Estamos orgullosos de producir los productos etiquetados de Hickman que los ciudadanos pueden comer para el desayuno, el almuerzo y la cena”, dijo Clint Hickman.

Sus vecinos argumentan que la finca estaría mejor situada más al oeste. Aunque se trata de una comunidad rural, no está deshabitada. “Me gustaría que quitaran esto y lo trasladaran más lejos donde deberían haber estado”, dijo Jesse Meyer.