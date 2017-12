Por Hugo Laveen

Gilbert, AZ. Lo que debería ser un fin de semana alegre ha tomado un giro desagradable después de que un mensaje de odio fue pintado en una calle de Gilbert. Un vecino tiene un mensaje para quien lo dejó.

“En esta época del año, ¿por qué difundir el odio?” preguntó Christi. Ella dijo que no hay lugar para el odio en su vecindario cerca de Pecos y Higley en Gilbert.

“Pertenecemos a una comunidad realmente segura. Una gran comunidad, amigable”, dijo.

Ella dijo que sucedió el miércoles por la noche. Desde entonces, un vecino ha lavado el mensaje, que decía “Feliz”, seguido de una esvástica. Todo lo que queda es un punto naranja que alerta a los equipos de limpieza.

Christi, cuya casa está a metros del grafiti, dijo que no cree que hayan sido atacados. “Para nada, creo que esta era una actividad juvenil de tipo indiscreción”, dijo.

Christi dijo que está contenta de que sus dos hijos no lo hayan visto. “¿Cómo le explicas algo así a un niño pequeño?” ella preguntó.

Un vecino llamó a la policía.

Christi dijo que todo lo que ella puede hacer ahora es difundir el amor y la aceptación, no el odio que deja a los pies de su puerta. “En última instancia, creo que todos estamos aquí para aprender, es para aceptar a los demás”, dijo Christi.