Por Leonardo Reichel

La venta anual de libros usados ​​de VNSA tendrá lugar este fin de semana en el recinto de Arizona State Fairgrounds.

Se espera que los amantes de los libros inundarán el espacio de la feria este fin de semana, que sería el primer año que se lleve a cabo en ese lugar.

En lugar de llevarse a cabo en el Edificio de Exhibición, la venta de libros se realizará en el Centro de Agricultura.

Más de medio millón de libros, DVD y otros medios usados ​​con suavidad estarán a la venta el 9 de febrero y el 10 de febrero.

“VNSA se complace en continuar brindando un gran valor a la comunidad a través de nuestra 63ª venta de libros usados”, dijo la presidenta de VNSA, Heather Rayner, en un comunicado de prensa. “Encontrará libros, DVD, CD, juegos de computadora y rompecabezas disponibles a precios muy reducidos”.

Las ganancias de la venta se mantienen a nivel local, beneficiando a los Voluntarios de Alfabetización del Condado de Maricopa, una organización sin fines de lucro dedicada a enseñar a los adultos a leer, escribir y hablar inglés y prepararse para el GED.

Las ventas de libros también benefician a la Fundación Arizona Friends of Foster Children.

“Nuestros miembros trabajan arduamente cada año para llevar esta venta a la comunidad en nombre de nuestras organizaciones benéficas”, dijo Rayner. “Nuestras organizaciones benéficas prestan un servicio increíble a la comunidad y nos sentimos honrados de apoyar sus esfuerzos”.

A través de los años, VNSA ha donado más de $8.5 millones a organizaciones sin fines de lucro de Valley.

Los libros comenzarán a partir de $1 con volúmenes de bolsillo nuevos como $2. Todo el domingo a mitad de precio, excepto los artículos de la categoría rara e inusual.

Las horas de venta los sábados son de 8 a.m. a 6 p.m. y los domingos de 8 a.m. a 4 p.m.

La entrada es gratuita pero el recinto ferial cobra para aparcar.