Por Hugo Laveen

Después de que 26 niños y educadores fueron asesinados a balazos en la escuela primaria Sandy Hook en 2012 y el presidente Barack Obamahabló sobre la necesidad de incrementar el control en la venta de armas, los estadounidenses compraron más armas de fuego. Pero en lugar de ofrecer protección, al menos en algunos casos, las ventas aumentaron las posibilidades de que las personas fueran asesinadas por disparos accidentales, según un estudio publicado el jueves en la revista Science.

Otros 20 niños y 40 adultos, más allá de lo que se esperaría, murieron por violencia accidental con armas de fuego en el período de cinco meses posterior a Sandy Hook, halló el estudio. Esto se considera un aumento estadísticamente significativo durante un tiempo en el cual, estiman los autores, se vendieron 3 millones de armas adicionales más allá de la tasa general a la que las personas suelen comprar armas de fuego.

Ningún otro pico en las muertes accidentales “de esa magnitud” coincide con lo que sucedió después de Sandy Hook, escribieron los autores, y los estados que tuvieron el mayor aumento en las ventas vieron el mayor aumento en las muertes por arma de fuego accidental. Los estados con el menor aumento en ventas de armas vieron la menor cantidad de muertes accidentales adicionales.

Los autores sugieren que estas cifras confirman nuevamente la teoría de que aumentar el acceso a las armas aumenta el riesgo de accidentes.

Phillip Levine, profesor del Departamento de Economía de Wellesley College, y Robin McKnight de la Oficina Nacional de Investigación Económica analizaron los datos de las búsquedas de Google, información del Sistema nacional de verificación de antecedentes penales instantáneos, que se utiliza cuando las personas compran armas de fuego, y Datos de Mortalidad del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales.

Los comerciantes de armas autorizados verifican con el sistema de verificación de antecedentes cuando alguien compra un arma de fuego, pero la base de datos no da cuenta de las personas que compran armas en espectáculos o de comerciantes privados. Según descubrieron, la cantidad de personas que corren por el sistema aumentó más allá del número estándar después de Sandy Hook.

Google busca utilizando los términos “comprar arma”, incluidas frases como “¿dónde puedo comprar un arma?” – y “pistola limpia”, que significa “¿con qué frecuencia debo limpiar mi arma?” también se disparó después de Sandy Hook, y eso fue especialmente cierto en los días que Obama habló sobre el control de armas.

“Lo bueno de los datos de Google es que se puede ver causa y efecto específico como este”, dijo Levine. “Inmediatamente después de que el presidente Obama pronunció su discurso sobre armas, los términos de búsqueda como ‘comprar un arma’ subieron inmediatamente”.

El Dr. Jonathan Fielding de la Facultad de Salud Pública Fielding de la Universidad de California en Los Ángeles estuvo de acuerdo en que las cifras confirman la teoría sobre el aumento del acceso a armas de fuego. Felicitó la fuerza del estudio y su enfoque.

“Es muy interesante para mí, este fenómeno que sucede es que nuestra reacción inicial al escuchar sobre tiroteos masivos como Sandy Hook es protegernos. Para algunas personas sería lógico pensar que ‘lo que necesito hacer para protegerme es tener una pistola, “pero la desafortunada verdad es que esta reacción normal es incorrecta”, dijo Fielding, quien no participó en el nuevo estudio.

Fielding señaló que los estudios han demostrado que tener un arma aumenta el riesgo de ser asesinado con armas de fuego, cuando se trata de homicidios y suicidios. Otros estudios han encontrado que eso es cierto incluso independientemente de la práctica de almacenamiento. El nuevo estudio no encontró que más ventas equivalieran a más suicidios u homicidios, solo que aumentaban los accidentes con armas de fuego.

“Si tiene un estimado de 3 millones más de armas en los hogares, con toda probabilidad, no todas esas armas estarán almacenadas de manera segura y pueden estar cargadas y accesibles, y eso da como resultado un daño involuntario. Los humanos son imperfectos, a pesar de sus mejores intenciones”. dijo el Dr. Sthephen Hargarten, profesor y presidente del Departamento de Medicina de Emergencia y director del Centro de Investigación de Lesiones en el Colegio Médico de Wisconsin. “Ni siquiera conocemos toda la historia, porque esto no abarca todo el alcance de la violencia con armas de fuego, ya que presumiblemente también ocurren muchos casos de armas no mortales”.

David Hemenway, profesor de política de salud en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, estuvo de acuerdo en que el estudio es sólido y que será útil en las discusiones de salud pública. “Es agradable decir ‘sí, este es realmente el caso, aquí están los números'”, dijo. “De nuevo, ten en cuenta, es solo un estudio”.

Existen limitaciones explicadas en el estudio: las estadísticas vitales generalmente subestiman la cantidad real de personas que mueren a causa de la violencia con armas de fuego, y este estudio solo cuenta las muertes. Los datos no reflejan la cantidad de personas heridas en accidentes con armas de fuego, y no está claro qué impacto tienen estas ventas en las tendencias a largo plazo hacia la violencia armada.

“Personalmente, creo que son datos bastante convincentes en general, y espero que otros también lo hagan”, dijo Levine. “Vemos que un efecto causal aquí es bastante fuerte, y cuando sucede al mismo tiempo como este, probablemente no sea un accidente”.