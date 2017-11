El Senador Jeff Flake lo acusó de falsificar un caso para avergonzarlo y obtener publicidad con él.

Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Una demanda federal que se someterá a juicio el próximo mes marca la última acción legal presentada contra el ex Sheriff de Arizona Joe Arpaio por acusaciones de que persiguió un caso criminal falsificado para obtener publicidad y avergonzar a un adversario.

El oponente político en este caso fue el senador estadounidense Jeff Flake.

Uno de los hijos de Flake presentó una demanda por persecución maliciosa, diciendo que Arpaio persiguió los cargos de crueldad hacia los animales contra él y su esposa en un intento de causar daño político al senador y obtener publicidad.

Austin Flake y su esposa fueron acusados de la muerte por agotamiento por calor de 21 perros en junio de 2014 en una perrera operada por sus suegros. Los Flakes estaban mirando a los perros cuando los suegros estaban fuera de la ciudad.

Los perros murieron cuando una unidad de aire acondicionado falló en una pequeña habitación donde los animales pasaron la noche.

El caso contra los Flakes fue desestimado a pedido de los fiscales, y los dueños de la perrera se declararon culpables de los cargos de crueldad animal después de que un experto determinó que el aire acondicionado falló porque los operadores no lo mantuvieron adecuadamente.

La demanda, que está programada para el juicio el 5 de diciembre, alega que Arpaio tenía la intención de vincular los Flakes a las muertes, llegando incluso a vigilar la casa del senador. La demanda también dice que los investigadores de Arpaio examinaron los registros telefónicos para ver si el Flake más joven llamó a su padre durante el tiempo que estuvo mirando a los perros.

Los abogados de Austin Flake y su entonces esposa dijeron que el senador no estaba de acuerdo con Arpaio sobre la persecución de la inmigración y criticaba al movimiento que cuestionaba la autenticidad del certificado de nacimiento del entonces presidente Barack Obama.

En una deposición, Arpaio no aceptó la responsabilidad de presentar los cargos contra la pareja y no pudo citar ninguna evidencia para respaldar las acusaciones. Pero aún expresó confianza en sus investigadores.

“Estoy haciendo lo que mis detectives lograron durante su investigación”, dijo Arpaio durante la declaración de julio de 2016. “Ya tenían los tornillos y tuercas”. Yo defiendo a mi gente Tengo confianza en ellos. No tengo que saber todo lo que está pasando”.

Arpaio y Jeffrey Leonard, un abogado que representa al condado de Maricopa y al ex alguacil, se negaron a comentar sobre el caso.

Stephen Montoya, un abogado de Austin Flake y su ex esposa, Logan Brown, dijo que la oficina del alguacil no tenía pruebas de que sus clientes intentaran herir a los perros, y aun así los acusó de crímenes que los devastaron y contribuyeron a la desaparición de su matrimonio.

“Salpicó sus nombres en Internet como los asesinos de 21 perros. Realmente los devastó emocionalmente “, dijo Montoya, señalando que Austin Flake tenía 21 años y que su esposa tenía 20 años en ese momento.

Una sentencia en agosto del Juez Federal de Distrito Neil Wake desestimó una acusación de difamación de la demanda, pero determinó que los investigadores no tenían una causa probable para acusar a la pareja. “Un investigador podría razonablemente encontrar que los fiscales inicialmente acusaron a los Flakes de la presión de Arpaio”, escribió Wake.

La fiscal que presentó las acusaciones dijo en un tribunal que ella no había sido presionada por la oficina de Arpaio para enjuiciar a la pareja y que la decisión de presentar el caso a un gran jurado fue tomada por ella y sus supervisores. La Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa no es nombrada como parte en la demanda.

La demanda no especifica cuánto dinero están buscando el joven Flake y su ex esposa. Pero previamente solicitaron $4 millones en un aviso de reclamo, un precursor de una demanda.

No es la primera vez que Arpaio ha sido acusado de inventar cargos en un caso de crueldad animal. Lanzó una investigación contra un oficial de policía del suburbio de Phoenix, Chandler, por la muerte en 2007 de un perro de la policía que quedó en un vehículo caliente durante 12 horas bajo el abrasador calor del verano.

El oficial fue acusado de abuso animal pero finalmente fue absuelto. Presentó una demanda alegando que Arpaio presentó el caso criminal para que el sheriff pudiera explotar la publicidad.

Los contribuyentes pagaron $775,000 al oficial para resolver el caso.